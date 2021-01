Quienes piden que la IP venda las vacunas, serán recordados como unos infames

El acceso a los distintos tipos de vacunas para prevenir el contagio por COVID ha desatado un debate en el terreno nacional, que en un futuro seguramente será visto con vergüenza gracias a la posición que han tomado unos cuantos que quieren tener acceso a la misma sencillamente porque creen tener recursos suficientes para recibirla con antelación.



Los ’defensores’ de que ésta sea sujeta al mercado y que por tanto, se comercialice también por la iniciativa privada no hace sino hablar de su podredumbre y poca empatía con los demás seres humanos.





La(s) vacuna(s) en México, son un derecho, y por tanto su aplicación será gratuita y universal, si bien su distribución está acotada a la producción que se realice de la misma a nivel mundial y a la logística para su implementación en la sociedad. Esta visión, pues, la comparten los países más desarrollados.



Incluso en el Estado de California en USA -sí, en el país más capitalista del mundo-, causó indignación que empresarios ofrecieran hasta 50 mil dólares por dosis para corromper al personal médico de esa región y así obtener un acceso prematuro a la vacuna. Se especuló que las comprarían por decenas para dárselas a sus más cercanos.



En México si bien existen empresarios con dicho poder económico, la situación es distinta. Dejándose influenciar por una Fake News, creyendo que incluso la podían adquirir en tiendas como Walmart, vieron una oportunidad de negocio para lucrar con la vida de los demás -como suelen hacer- y están convencidos de que ’es un pastel’ donde no pueden quedar fuera. Otrora habrían recibido autorización y hasta la intervención del gobierno para que este intercediese en su pretensión; ahora no.



Porque lo que es un derecho para los seres humanos lo quieren convertir en un asunto de privilegios. Bajo su argumento, consideran que si alguien tiene mayor poder adquisitivo, merece, en forma automática, tener acceso a uno de los beneficios más cotizados para este 2021. Pero el capital no está por encima del interés colectivo ni mucho menos de oros seres humanos.



Razonemos ¿de verdad el dinero hace mejores a las personas? ¿acaso medir a las personas en función de su capital no diferencia siquiera a aquellos que lo obtuvieron de buena forma de aquellos que lo hicieron mediante delitos o incluso bajo el privilegio de su cuna? Porque el capital no es selectivo; lo mismo lo puede tener un gran visionario que un explotador, un político que un delincuente, un trabajador que un vividor ¿por qué creen entonces, que el mero capital es un factor capaz de ponderar el acceso a una vacuna?



Creer que los bienes materiales acumulados se superponen a todas las demás virtudes es un acto de vergüenza; lo limitado de ese pensamiento corrobora que para tener capital se necesitan de muchas capacidades e influyen muchos factores, aunque la sapiencia más básica no sea uno de sus virtudes necesarias y mucho menos la empatía.



La lógica de su aplicación es correcta. Ante la escasez, primero quienes más lo necesiten, que son los más vulnerables ante la pandemia. Obtenerla mediante sobornos o presiones no es un acto de ejercer un derecho, es el de robárselo a otro que lo merecía y ponerlo injustamente en una sala de espera.