Quiere Bayron Cázares ser parte de la selección nacional de hockey sobre pasto

Zinacantepec, Estado de México, .- Con el objetivo de llegar a ser parte de la selección nacional de Hockey sobre pasto y representar a México en diferentes eventos internacionales, el jugador mexiquense Bayron Cázares Sánchez continúa su entrenamiento de manera intensa y entregándolo todo en el equipo del Estado de México.



Bayron conoció este deporte a la edad de nueve años, cuando iba a jugar basquetbol a una Unidad Deportiva y el entonces jugador y entrenador Daniel Aguilar lo invitó, desde entonces abandonó su antigua disciplina para integrarse al Hockey sobre pasto, dando un giro importante a su vida.



’La verdad es que me ha cambiado mucho, yo era muy hiperactivo, siempre tenía mucha energía, era muy travieso, mis papás me llevaban a jugar entonces y terminaba bien cansado, sin energía y era lo que me gustaba, porque me quitaba el estrés.



’Ya más grande ’Tigre’ me dijo que fuera a otro deportivo, para que entrenara para la Olimpiada Nacional y fui a mi primera Olimpiada en el 2013, a Baja California, donde gané plata y ya fui subiendo de categoría’, recordó el deportista.



Para Cázares Sánchez lo que más le apasiona es estar dentro de la cancha jugando y entrenando, las amistades que ha forjado a lo largo de los años que ha practicado, además de los viajes que la logrado realizar participando con la selección nacional.



Consciente de que en México hay jugadores de mucha calidad, Byron sabe que no le será sencillo ser parte de la selección nacional; a pesar de ello, afirmó que ’como estoy en preselección mi objetivo es quedar en la lista para representar a mi país, es lo que más me gustaría. Está difícil, pero si nos proponemos creo que sí lo logramos.



’Me motiva mucho, porque soy el mejor amigo de Juan Sosa, que a muy corta edad ha logrado irse a muchos países, estar con la selección nacional y me alegra mucho’, declaró el campeón de la Olimpiada Nacional 2019.



Para lograr sus metas, el jugador mexiquense cuenta con el respaldo y la enseñanza del cuerpo de entrenadores del Estado de México, en una primera instancia de Salvador Tovar, quien está a cargo del equipo de su categoría y quien le exige por ser uno de los mayores, para que sea un ejemplo.



Finalmente, y luego de que el equipo mexiquense logró un rendimiento del 100 por ciento en la última edición de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, Bayron aseguró que la entidad tiene la capacidad para repetir la hazaña, esta vez en los Juegos Nacionales Conade.



’Siento que si nos lo proponemos nos llevamos otra vez todas las medallas, que venimos muy fuertes, siento que vamos a lo que vamos, por la de oro y traemos buen equipo para el que se quiera enfrentar a nosotros’, concluyó.