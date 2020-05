Quiere Coparmex Hidalgo que Federación "rescate" sueldo de sus trabajadores

A partir de la suspensión de labores de servicios no esenciales por la emergencia sanitaria, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno federal "dejar la avaricia" e implementar el pago de salario a trabajadores de empresas formales de manera tripartita.



Retomando la petición de su homóloga nacional, la Coparmex Hidalgo representada por Ricardo Rivera Barquín criticó al gobierno federal por no aplicar las "medidas eficaces para proteger a los generadores de empleo formal", los cuales argumentó, son los principales contribuyentes de impuestos y de aportaciones a la seguridad social.



A través de un comunicado, Rivera Barquín enfatizó que la administración federal debe dejar "la avaricia y las ortodoxias a ultranza" para asegurar los salarios de trabajadores a través del esquema tripartito que propuso la Coparmex desde el pasado 20 de abril.



Por lo que solicitan al gobierno federal cubra un porcentaje del pago de cada empleado de las empresas y a su vez, los empleadores otorguen la otra parte de manera conjunta con el fin de no perder empleados.



Lo anterior, tras argumentar que hasta el segundo bimestre de este año en el país se habían perdido 555 mil 247 empleos según numerarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) proyectaron que ante la contingencia covid-19 incrementará 7.7 puntos porcentuales la pobreza laboral en México, es decir, que los ingresos por trabajo serán suficientes para adquirir la canasta alimentaria.



Sin embargo dentro de las 11 medidas de austeridad que dio a conocer el presidente López Obrador, otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más vulnerable; al mismo tiempo crearán 2 millones de empleos, lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas, evitando el aumento de combustible o aumentar impuestos.



Anteriormente, López Obrador pidió al sector empresarial realizar el pago del salario a cada uno de sus empleados, explicando que en la Ley Federal del Trabajo establecieron que en casos de emergencias sanitarias el empleador debe pagar el salario mínimo el primer mes, sin embargo recalcó que en la misma Ley del Trabajo establece que deberán pagar el salario completo. Con información de LA SILLA ROTA