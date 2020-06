Quieren desestabilizar a México pero no lo lograrán: Adela Román

Por considerar que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador está combatiendo la corrupción y los malos gobiernos, y con él se recuperó la dignidad de millones de mexicanos, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo respaldó la propuesta del Frente Progresista Guerrerense (FPG) para que el 1 de julio sea declarado Día Nacional por el triunfo electoral de la izquierda en México.



A unos días de que se cumplan dos años de que el mandatario haya asumido el gobierno, la presidenta municipal del municipio más importante del estado de Guerrero advirtió que los grupos reaccionarios que están gestando un plan desestabilizador no podrán con la fuerza del pueblo mexicano que voto a favor de la cuarta transformación.



Con AMLO se está acabando con la simulación de malos gobiernos que solo han lesionado los intereses de la población, y que viven de la desgracia de miles de mexicanos, añadió Adela Román quien refrendó su compromiso con el proceso de transformación de México.



Reconoció que en Guerrero los movimientos sociales siempre se han caracterizado por tener muchos personajes de valía, al citar la lucha de los años 60 de la UAGro, la represión de los Copreros, el movimiento guerrillero de Lucio Cabañas Barrientos y Genero Vázquez Rojas, así como las luchas históricas que han transformado la vida del país, como la Independencia, la Revolución y la Reforma.



Es por eso, confió la alcaldesa ante los militantes del FPG que en Acapulco y gran parte de Guerrero ’estamos del lado de Andrés Manuel López Obrador, dónde él vaya, vamos a estar hombres y mujeres que buscamos un México distinto para nuestros hijos y nietos. Por un país distinto’.

Al referirse a Eloy Cisneros Guillén, oriundo de Ometepec, pero radicado en Acapulco por muchos años, luchador social y universitario, refirió la magistrada con licencia que es un hombre comprometido no solo con Guerrero sino con México.



Román Ocampo refirió que los ataques contra AMLO se replican a todo el país, contra los gobiernos surgidos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ’con noticias falsas tratan de afectar al gobierno municipal, como las imágenes y videos de una supuesta descarga de aguas negras que desembocaban hacia la bahía’, señaló.



Sin embargo, subrayó que ella no se detiene ante las denostaciones de sus enemigos políticos y sigue trabajando por el bien de los acapulqueños, a pesar del riesgo de contraer el coronavirus. A propósito, dijo, ya se hizo dos exámenes y resultaron negativos.



Confió que aunque ella no ha adquirido el virus, gente muy querida y apreciada de la administración municipal si ha dado positivo por el COVID-19, y enfatizó: ’No se contagiaron en bares, discotecas y centros nocturnos, se contagiaron en sus funciones porque están cumpliendo con su responsabilidad. Yo, por ser una persona vulnerable, estoy tomando las medidas pertinentes’.



Reprochó finalmente que continuamente se golpetee a este destino de playa para ’tumbarlo’ de la preferencia de los turistas y afectar la imagen de ella como política y autoridad del municipio.