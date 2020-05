Quintana Roo, bocado apetitoso

De los 14 estados que elegirán gobernantes el año próximo, Quintana Roo resulta ser uno de los bocados más apetitosos, toda vez que en él se encuentran los principales destinos turísticos del país.



Considerado durante varias décadas como un estado priista, en el que el cacicazgo del hoy fallecido Nassim Joaquín se dejaba sentir en su máxima expresión, con tres de sus hijos candidatos a gobernador y dos de ellos gobernando la entidad.



Hoy uno de ellos, Carlos Joaquín, se encuentra a poco más de un año de terminar su administración y otro de la descendencia, Pedro Joaquín Delbouis, nieto de Nassim e hijo de Pedro, se apunta en la lista de aspirantes a suceder a su tío Carlos.



La tarea no es sencilla, ya que el actual alcalde de Cozumel milita en el PRI, un partido que sucumbió dramáticamente en los comicios de 2018 y que no ha podido recuperarse y que en Quintana Roo jugaría una de sus cartas fuertes con la nominación del joven Joaquín.



Ya en el pasado su padre, Pedro Joaquín Coldwell gobernó el estado y hasta llegó a ser secretario de Turismo y de Energía del gobierno federal, además de presidir el Revolucionario Institucional a nivel nacional y su tío Carlos lo hace ahora, pero la hermana de su papá y su tío, Addy Joaquín Coldwell, no lo consiguió, siendo derrotada en las urnas por el priista Joaquín Hendricks.



Hasta el momento, el papel de Joaquín Delbouis ha sido acertado al frente del ayuntamiento de Cozumel, aunque algunos dudan si habrá alcanzado la mayoría de edad para aspirar a competir por el gobierno estatal.



Y es que además de la estrepitosa caída del PRI, en Quintana Roo el último gobernante de ese partido, Roberto Borge Angulo, encabezó una de las administraciones más corruptas de la historia, dejando una sensación nauseabunda que todavía no desaparece, por lo que será difícil esperar una recuperación del partido tricolor en la entidad.



Para la población del estado el sentimiento hacia el tricolor es de rechazo, toda vez que los dos máximos exponentes de este partido se encuentran en la cárcel: el ex gobernador Borge Angulo y el candidato derrotado hace cuatro años Mauricio Góngora-



Con una población de más del cincuenta por ciento de foráneos, los habitantes del estado desconocen el peso del apellido Joaquín, como lo fue en el pasado y su presencia dentro del PRI.



Tanto así que Addy Joaquín, hermana de los gobernadores Pedro y Carlos Joaquín, hubo de optar por un partido ajeno al PRI para contender por el gobierno del estado, mientras que el propio Carlos (actual gobernador) se decidió por una coalición conformada principalmente por PAN y PRD, para poder ganar en las urnas.



En el caso de Pedro Joaquín Jr hay quienes lo ven con una carrera incipiente para tratar de recuperar el espacio para el priismo, olvidando que su padre fue gobernador a los 30 años y con una carrera igual de inexperta pudo construir un curriculum de los más recios, aunque para el joven Joaquín su principal adversario será Morena, un partido sólido en la entidad, donde han ganado todo en los años recientes, con excepción de la gubernatura, pero que ahora apuestan por ella y cuenta con cuatro mujeres y un hombre para disputar esa posibilidad, en la que se encuentran sembrados como favoritos.



Mañana pasaremos revisión a los aspirantes de Morena, de Acción Nacional y otros perfiles que se apuntan para entrar en la contienda por uno de los más jóvenes estados del país.



