Quiso Coparmex ’espantar’ con estudio para pedir 290 mil millones: inventaron cifras

Días antes de que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pretendiera que el gobierno inyectase a las empresas de su gremio 290 mil millones de pesos en un plazo de dos meses, difundieron un ’estudio’ denominado Alerta Covid-19 por parte de Data Coparmex.



El documento presentado que reveló 5 indicadores sin embargo, careció de todo rigor para ser tomado con seriedad.

Indicador 1. Mipymes en riesgo El primer indicador, aparentemente mide el porcentaje de empresas que serán afectadas por el COVID-19 y son micro, pequeñas y medianas empresas. Allí llegaron a la “conclusión” de que 43% del total de empresas están siendo afectadas financieramente por la emergencia sanitaria del COVID-19. Sin embargo, tal aseveración es fruto de la imaginación de Data Coparmex. La razón, primero que en la “metodología” publicada para llegar a tal indicador, nunca mencionaron realizar un estudio estadístico (encuesta), ni siquiera entre los miembros de Coparmex (aunque ello no tuviera valor metodológico para extrapolar los datos). De lo que se vislumbra, al parecer simplemente tomaron el porcentaje de Mipymes y de estas contemplaron aquellas que se dedican al comercio y servicios (restando las de giros con actividades esenciales, en el mejor de los casos) para decir que se encontraban “en riesgo”, sin mayor valor metodológico. Nótese además que al no haber realizado un estudio estadístico, en caso de haber sondeado a sus propios agremiados, entre ellos puede haber Pymes pero ninguno o casi ninguna Mipyme (suelen cobrar cuotas en base al número de trabajadores que se tengan registrados en el Seguro Social).

El Indicador 3. Camas de Hospital que mide la tasa de camas de hospitales públicos y privados en función de la densidad de población de la tercera edad fue un indicador correcto, aunque ajeno a la solicitud de pedir recursos para los empresarios. Indicador 4. Acceso a la Salud Mediante este indicador midieron el porcentaje de personas ocupadas con acceso a instituciones de salud públicas o privadas. Sobre el indicador, decir que tampoco está directamente relacionado con su búsqueda de “rescate” por parte del Gobierno Federal y también indicar que es ocioso para la pandemia, toda vez que todo el Sistema de Salud está reconfigurado para atender pacientes por COVID-19 independientemente de si se encuentran afiliadas o no a un Sistema de Salud, existiendo el Insabi para aquellos que no gocen de tal beneficio.

El Indicador 5. Gasto en Salud fue estimado en forma correcta, aunque nuevamente, no tiene relación con solicitar 290 mil millones de pesos de su propuesta “Salario solidario”.



Data Coparmex entregó cifras “inventadas” para justificar el rescate delas empresas de su gremio y aquellas que fueron correctas, no tienen nada que ver con el recurso millonario que solicitaron, que fue la intención de su “estudio”.



Como dato adicional, no es la primera ocasión que Coparmex maneja la cifra de 290 mil millones de pesos… también la usó para señalar el costo que implicaría la cancelación del NAIM Texcoco (cifra que luego fue desmentida).