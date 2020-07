Quítate Chimoltrufia, ya llegó el efecto Cantinflas de la 4T

Quítate Chimoltrufia, ya llegó el efecto 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝟰𝗧.



𝟭,𝟮,𝟯 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗮𝗱

𝗬𝘂𝘀𝗲𝗯 𝗬𝗼𝗻𝗴



Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido como 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼 y por su apodo 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘀, fue un mimo, actor productor, guionista y comediante del cine mexicano.



Recordado e inmortalizado en sus películas, frases, incluso en el legado que convirtió a un verbo ❞𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗳𝗹𝗲𝗮𝗿❞ como algo que la propia Academia de la Lengua define como ’Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada como sustancia’. Como muchas películas en su historial, pero que al día de hoy le dice a cualquier otro comediante que la realidad supera la ficción, como por ejemplo que en 1967 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼 interpretó a López, bueno ❞𝗟𝗼𝗽𝗶𝘁𝗼𝘀❞ como le llaman a un burócrata ficticio de la República de Cocos, que es una excelente crítica en sus discursos a los gobernantes y que es aún aplicable a nuestros tiempos.



Imagínense ❞𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗳𝗹𝗲𝗮𝗿❞ en una pandemia por parte de nuestro Presidente ya que sí estoy totalmente de acuerdo con el Presidente López Obrador cuando dijo ❞𝗔𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗼𝘆 𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗶𝗿 𝗺𝗲 𝘃𝗼𝘆 𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝘂𝗲𝗯𝗮 𝗽𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗼 𝗶𝗿 𝗲𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗼❞. Sería irresponsable… Si allá hace falta de acuerdo al protocolo de salud que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad❞, lástima que lo dijo el 5 de julio de 2020 en el marco de su visita a 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 y no el 1 de junio de 2020 cuando fue a Cancún a inaugurar el 𝘁𝗿𝗲𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗮, sería bueno que por lo menos ese día hubiera usado cubre bocas o mejor aunque no fuera en plena pandemia, pero aquí en México pues si es irresponsable, pero como 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘀 en 1956 en su película parece que quiere dar ’La vuelta al mundo en 80 días’.



Ya que andamos con la pandemia, mire estimado lector ’Sobra decir porque lo hemos dicho en innumerables ocasiones que las comparaciones numéricas directas, el número de casos, el número de hospitalizaciones, el número de muertes, entre países carecen de sentido, no tienen un sentido técnico…’ eso fue lo que dijo el 𝗦𝘂𝗯𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 López Gatell el día de ayer lunes (𝟲 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟬) y por primera ocasión creo que tiene razón, la densidad poblacional, número de habitantes, pero lo que no podemos tratar distinto es la muerte o probabilidad de morir por país, incluso por Estado, ejemplo el 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗛𝗶𝗱𝗮𝗹𝗴𝗼 al día de hoy, tiene 4,349 casos de 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱-𝟭𝟵 y de ellos 728 fallecidos, es decir 16.7394% de tasa de mortandad entre infectados; ahora veamos a México que hasta el día de ayer tenía 261,750 infectados y 31,119 fallecidos por la enfermedad, es decir que México tiene 11.8888% de mortalidad entre infectados, pero mientras tanto Estados Unidos que es el país con mayor número de infectados tiene 4.4422%, pero no es sólo 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀, recordemos que el Presidente el 1 de diciembre de 2018 dijo que México tendría un sistema de salud como el de Canadá o el de los países Nórdicos, pues CANADÁ tiene 8.1138% y NORUEGA 2.8088% de mortandad entre infectados.



LÁSTIMA QUE CUANDO TIENE RAZÓN SÓLO SE EXHIBE ÉL MISMO.



Pero el efecto 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘀 no para ahí, recordemos que decía ’Por más diplomas, cargo o dinero que tengas, como tratas a las personas es lo que define tu educación’ y justo ahí llegamos a 𝗕𝗲𝗮𝘁𝗿𝗶𝘇 Gutiérrez Müller (esposa del Presidente) que en su afán de celebrar los 2 años del triunfo electoral de su esposo, subió en su cuenta de Twitter una respuesta tan falta de empatía, de humanismo, de corazón, cuando un usuario le preguntó directamente ’¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta’ a lo que respondió sorpresivamente ’No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos’. Pues imagínense bajo esa lógica, el Presidente no es Ingeniero (estudió Ciencias Políticas) y aun así está haciendo una refinería en Dos Bocas, 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝘁𝗹𝗲𝘁𝘁 es Abogado y Politólogo; aun así está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, o el Agrónomo que dirige a 𝗣𝗘𝗠𝗘𝗫 Octavio Romero, ese es un pequeño ejemplo de como el título de la película de 1940 de 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼 diremos ’Ahí esta el detalle’

Sé que para algunos mis palabras e incluso mis columnas no son ’agradables de leer’ pero terminaré justamente con el discurso de Cantinflas en la película 𝗦𝘂 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 ’¡Un momento jóvenes!, ¿pero por qué tan sensitivos? 𝗣𝗲𝗿𝗼 𝘀𝗶 𝗻𝗼 𝗮𝗴𝘂𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻 𝗻𝗮𝗱𝗮, no, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝘀𝗶 𝗻𝗼 𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼, tomen asiento.



Ya sé que es costumbre de ustedes abandonar estas reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado; 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗻𝗼 𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼, tomen asiento, 𝗻𝗼 𝘀𝗲𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗶𝘁𝗼𝘀𝗼𝘀... todavía tengo que decir algo…’y ¿Qué será lo que tengo que decir? pues en esta ocasión sólo terminaré con una frase del gran cómico porque ❞𝗣𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗶 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗱𝗲𝗮𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 ya sean ideítas o IDEOTAS❞