Rabia contra estereotipos de belleza en futbol femenil mexicano

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- En un momento en el que la FIFA anunció un plan de desarrollo para el futbol femenil y Brasil decidió pagar los mismos salarios a las selecciones de hombres y mujeres, jugadoras de Liga MX alzan la voz contra estereotipos de belleza en éste deporte.



Jennifer Muñoz, mediocampista del América, reclamó no ser reconocida sólo por su aspecto físico, como ha aparecido en fotos de medios impresos, sino también por su talento en la cancha.



’Yo no soy una águila –apodo del equipo– ‘sensual’, soy una águila con una increíble fortaleza que juega por estos colores y el club más grande de México. Soy mucho más que esto’, escribió indignada en Twitter Jenifer, quien es titular con el América.



La respuesta de Muñoz llegó luego de que el popular diario deportivo Esto publicó una plana con imágenes de la futbolista en traje de baño que había dado a conocer la propia jugadora en redes sociales.



’Coqueta, risueña y soñadora, así es Jennifer, mediocampista del América, su gusto por la moda se refleja en Instagram, donde comparte imágenes con distintos looks en paisajes increíbles, que junto con su belleza, forman una gran composición’, añadió el rotativo especializado.



Previamente, había expresado su molestia ante la publicación que realizó una revista especializada en la venta de productos automotrices, donde la catalogaron como ‘Águila sensual’.



La reclamación de Muñoz fue respaldada por varias jugadoras como la zaguera mexicana del Real Madrid, Kenti Robles, y las integrantes del equipo Chivas, Janelly Farías y Norma Palafox.



’La carrera futbolística de Jennifer y de todas las jugadoras tiene un propósito más grande que su sensualidad’, escribió Estefanía Fuentes, quien acaba de dejar al América para fichar con el Sassuolo de Italia.



Claudia Pedraza, especialista en temas de género y deporte e investigadora de la Universidad La Salle, indicó que aún es lamentable que algunos medios recurran a la sexualización de las atletas para vender información referida al deporte femenil.



Consideró que la respuesta de Muñoz ’nos habla del hartazgo de las jugadoras por este tipo de imaginarios, ya que para algunas genera incomodidad y enojo.’



Pedraza también hizo un análisis del plan que la FIFA anunció el martes para el desarrollo del futbol femenil mundial, el cual ofrece a las 211 federaciones miembro la oportunidad de solicitar recursos adicionales y conocimiento especializado en ocho áreas clave.



’La FIFA no es una institución de beneficencia, sino una asociación deportiva que vive de generar muchísimo dinero. Ver este acto sólo como algo de equidad y de justicia sin poner énfasis en el aspecto económico, nos haría quedarnos cortos.



’Es cierto, hay una deuda histórica con el futbol femenil, sí hay una obligación moral de todos los instrumentos que rigen el deporte internacional. Pero también hay con componente económico. Detrás de estas inversiones, la FIFA está viendo un plan de negocio’, explicó.



No obstante, apuntó que lo importante será evitar que ’en el deporte femenil se repliquen las mañas y ciertas prácticas que han perjudicado al balompié varonil. Se puede generar una industria más ética.’



Respecto de la decisión de Brasil para igualar los salarios de sus representativos varonil y femenil, Pedraza dijo que puede ser un referente en una región donde se valora en gran medida al futbol de hombres.



’Puede marcar una pauta, porque será difícil usar el argumento de que no se les paga lo mismo si no tienen los mismos logros’, argumentó.



TUDN, la cual tiene señal por televisión de paga, decidió transmitir en su página de Facebook 14 partidos de la Liga Mx Femenil, al respecto, Pedraza consideró que se ampliará la difusión del torneo, seguramente muchos medios ya han entendido que el problema no es el producto, sino la manera de hacerlo rentable.



(con información del diario La Jornada)