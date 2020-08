Rafa Márquez debutará como técnico en España

CIUDAD DE MÉXICO



El excapitán de la Selección Mexicana Rafael Márquez, vivirá su primera experiencia como entrenador, ya que este lunes se hizo oficial su incorporación al RSD Alcalá del futbol español, donde tomará el mando de las inferiores del club.



"El 5 veces mundialista y ex jugador entre otros equipos del @FCBarcelona_es Rafa Márquez @RafaMarquezMX, entrenará al Cadete A de la @rsda_oficial -



Durante su presentación como técnico del Cadete A del conjunto ‘rojillo’, Márquez se mostró agradecido con la oportunidad que le brinda la institución ibérica para comenzar su andar como estratega.



"Es una bonita oportunidad de la que estoy muy agradecido. He tenido un recibimiento muy cálido en un proyecto con el que me siento muy comprometido y al que llego con el ánimo de poder ayudar y ofrecer toda mi experiencia de antes como jugador, y de ahora como entrenador’, expresó Rafa.



Márquez Álvarez se encuentra en preparación para obtener su título UEFA Pro como entrenador y mientras tanto comandará las inferiores del equipo perteneciente a la tercera división del futbol de España.



Anteriormente fungió como presidente deportivo del Atlas, club que lo formó como futbolista en México y no ha ostentado ningún otro cargo como directivo desde que se retiró de las canchas.







elf