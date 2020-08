’Railrod’ en Auto-concierto, Arena Ciudad de México

No te puedes perder este sensacional concierto, invita a todos tus conocidos a pasar una velada grata escuchando música de alto nivel, corre la voz





Será el primer autoshow rockero en la capital mexicana, que aprovechará para presentar ’Como la flor’



La banda de Hard Rock Railrod ofrecerá autoconcierto en open air en la Arena Ciudad de México



El show se llevará a cabo el próximo viernes 11 de septiembre a partir de las 8pm en Open Air Arena Ciudad de México



Boletos a la venta en el Sistema Superboletos







El reconocido proyecto musical inspirado por la creatividad de Oscar ’The Os’ Estrada que se ha destacado por su apuesta de altísima calidad dentro del hard Rock Railrod se presentará este viernes 11 de septiembre a partir de las ocho de la noche en Open Air Arena Ciudad de México para ofrecer el primer autoconcierto rockero que se celebre en ése inmueble y de hecho en toda la Ciudad de México, esto luego del confinamiento que se tuvo que dar tras la pandemia por el Covid-19. Con esto, además de seguir incentivando el resurgimiento de la industria del entretenimiento en la capital mexicana, confirmará su gran momento luego de ser protagonista en los primeros autoconciertos masivos en México abriéndole shows a El Tri y Moderatto en el Foro Pegaso.







Pese a su relativamente corta trayectoria, diversos medios especializados han hecho eco en torno a ubicar a Oscar como el intérprete juvenil de hard rock más importante a nivel nacional en la actualidad. En ese marco, Railrod ha participado en 2 ocasiones en Billboard (2017 en Miami y 2018 en CDMX), además de haberle abierto a Guns and Roses en 2018 en Monterrey y a Dios Salve a la Reina en 2019 en CDMX. Por el momento está presentando su nuevo sencillo titulado ’Como la flor’.







Desde pequeño, Os quedó impactado con la interpretación de Jimmy Page en ’Starway to Heaven’ de Led Zeppelin, por lo que tomó la guitarra que tenía en casa y a los 12 años el rock se convirtió en su compañero de vida inseparable. Oscar ’The Os’ Estrada creció bajo la influencia de Guns N’ Roses, Aerosmith, Van Halen, Metallica y KISS, entre otras bandas legendarias. Con su guitarra y un amplificador pasaba los tiempos libres en la escuela hasta que sus compañeros, que al principio lo veían con rareza, comenzaron a reconocer su talento.







Os funda Railrod en el 2014 con el objetivo de mantener vivo el rock y que las nuevas generaciones valoren su sonido, una fusión del groove de los 70’s y la agresividad del glam. Vocalista, compositor y virtuoso guitarrista, no es casualidad que la prensa lo haya nombrado ’El Guns N’ Roses mexicano’. En el 2016 cumple un sueño personal al convertirse en telonero del concierto de Aerosmith en la Arena Ciudad de México y registrar dos conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional, con miras a una tercera presentación en el 2021.







Os enfundado en el alterego de Railrod, disfruta tocar en colegios para compartir su música con las nuevas generaciones y se identifica con las películas de Rocky porque, en sus propias palabras, le ’gustaría pasar de ser el desconocido a volverme campeón mundial del rock and roll’. Hizo una pausa a sus conciertos este año debido a la pandemia de COVID-19 y se enfocó en nuevas canciones y contenido viral, incluyendo la grabación desde casa de la versión de Guns N’ Roses de ’Knockin’ On Heaven’s Door’, que de inmediato rebasó medio millón de reproducciones en Facebook.







En julio estrena en todas las plataformas musicales el EP ’1985’, un material en vivo y también en julio participa en uno de los primeros autoconciertos de México abriendo a Moderatto en el foro Pegaso. Optimista, auténtico, impaciente y siempre soñador. Oscar Estrada, fundador, voz y guitarrista de Railrod, tiene un largo camino por recorrer y a sus 25 años de edad, lo ha comenzado con el pie derecho.







De esta forma Oscar Estrada ’The Os’ , mejor conocido como Railrod, se presentará este Viernes 11 de Septiembre a partir de las ocho de la noche en Open Air Arena Ciudad de México para ofrecer el primer autoconcierto rockero que se celebre en ése inmueble y de hecho, en la Ciudad de México. Boletos a la venta en el Sistema Superboletos.