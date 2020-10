Raquel Bigorra DESTAPA sus bellas piernas en Taxco ¡Es una diosa!

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Gro.13 octubre 2020.-Raquel Bigorra es la hermosa conductora y cantante cubana que se ha desarrollado en los medios de comunicación mexicana y ha deleitado con su carisma y belleza a todos su fans.

Es por eso que ahora la bella estrella cubana no tuvo compasión con sus seguidores de Instagram, ya que los ha deleitado con diferentes fotografías de sus vacaciones en Guerrero, en donde se dejó ver espectacular con un atuendo transparente y veraniego.

LAS SENSUALES POSES DE RAQUEL BIGORRA

No ha sido para menos que la conductora y actriz Raquel Bigorra se apoderó de las miradas de sus fanáticos de redes sociales al compartir varias imágenes donde luce radiantemente sensual.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que la expresentadora de Venga la Alegría publicó una serie de instantáneas en las que presume sus vacaciones en familia en el pueblo mágico de Taxco, pero lo que más ha llamado la atención es que lució un vestido transparente con en que deja ver sus encantos y destapa sus bellas piernas.

Tal parece que a sus 46 años, Raquel Bigorra deslumbró con un vestido de playa azul al lado de su hija Rafaella y también derrochó belleza con un traje amarillo brillante que la hizo lucir coqueta y sobre todo, juvenil; provocando que sus fans no dejaran de halagarla entre sus comentarios.

Tras la publicación de dicha imagen, Raquel Bigorra fue blanco de cientos de comentarios de parte de sus más de 825 mil seguidores quienes no se limitaron para aplaudirle por lo guapa y joven que la artista se dejó ver.



Cabe recordar que Raquel Bigorra se inició como modelo en su país natal a la edad de 14 años. En 1993, en Cuba, forma parte del coro del cantante cubano Alfredo Rodríguez, y trabaja como presentadora del programa Pasacalle en el canal UHF TeleMadrid.

¿Crees que Raquel Bigorra luce bien con atuendos transparentes?

Fuente: la verdad