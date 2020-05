Rastrean cadena de contactos de 39 empleados con Covid 19 de Iguala

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 30 de abril de 2020.- El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos informó que los exámenes a los trabajadores de la tienda El Zorro en Iguala que resultaron positivos al Covid 19, fueron realizados en un laboratorio de Ciudad de México.



Durante la conferencia del mediodía, abundó que no aparecen en la plataforma nacional de casos positivos, de ahí que no formen parte de la estadística estatal. El secretario informó que suman 283 casos positivos del coronavirus, 15 más que los reportados el miércoles en la noche y que eran 268. ’Es lo que nosotros estamos investigando.



No se hicieron en el estado de Guerrero, se hicieron a nivel privado en la Ciudad de México por parte de la compañía y no los reportó oportunamente’, informó. El miércoles por la noche el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera informó que 39 trabajadores de una tienda en el centro de esa ciudad, habían resultado positivos al Covid 19.



Durante la transmisión en vivo desde la cuenta en Facebook del gobernador Héctor Astudillo, el secretario de Finanzas del estado, Tulio Pérez Calvo dijo que en la tienda de Iguala El Zorro, hay coordinación con autoridades sanitarias estatales y municipales para atender los casos.



Pérez Calvo informó que el alcalde Antonio Jaimes evalúa el cierre de la tienda, no obstante que se tomará la decisión dependiendo de la gravedad de los casos. Al respecto, Carlos de la Peña dijo que comenzó un dispositivo de rastreo para la detección de la cadena de contactos y que los trabajadores se encuentran en cuarentena en sus casas con sus familias.



Informó que Guerrero ocupa el lugar número 16 del país, tanto en número de casos como en la incidencia. Añadió que son 27 municipios con casos positivos, 39 vecinos sin contagio y 15 sin contagio ni vecindad.



En las cifras, indicó que hay 111 casos sospechosos, 283 casos confirmados, se mantienen en 49 las defunciones, 88 recuperados, 117 casos activos, 545 negativos y 939 estudios. Subrayó que si bien en la mayoría de los casos positivos de Covid 19 tienen entre 25 y 54 años, los decesos son porque hay diabéticos, hipertensos y obesos.



Finalmente detalló que hay dos municipios en Tierra Caliente donde se han registrado casos, uno en Cutzamala de Pinzón que derivó en fallecimiento y dos en Pungarabato.



Fuente: Quadratín