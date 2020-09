Ratifica Toño Gaspar su permanencia en el FADG y el PRD; apoya a Evodio en Chilpancingo

El alcalde de Chilpancingo Antonio Gaspar Beltrán reafirmó, durante una transmisión en vivo por Facebook en la que sostuvo un diálogo con el dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG) Evodio Velázquez Aguirre, su apoyo a este grupo y al Partido de la Revolución Democrática (PRD).



La noche de este miércoles el edil señaló que ’en el tema de la gubernatura no quepa duda, hay gallo en el PRD y ese es Evodio Velázquez; yo quiero aprovechar este medio para encargárselos, creo que hay que cuidar a nuestro gallo, a un hombre que a pesar de la pandemia está haciendo una política social y humanitaria que la podemos palpar en sus recorridos que hace, hay que cuidar a Evo.’



Gaspar Beltrán recalcó su apoyo al exalcalde de Acapulco, ’Yo deseo decirle al pueblo de Guerrero que en la medida de nuestras posibilidades y hasta el límite de nuestras capacidades, siendo siempre, como me he caracterizado, respetuoso de la norma electoral, habremos de apoyar tu proyecto, yo creo que es importante dejarlo claro.’



De la nueva dirigencia del PRD Antonio Gaspar dijo que ’el PRD debe fincar sus bases en gente joven, como también hoy tenemos en el presidente Beto Catalán, un hombre de avanzada y hoy creo que también es importante que pensemos en un candidato joven, que no se nos canse y que ande en chinga así como lo andas haciendo tú. Acá te esperamos en la plaza de Chilpancingo, acá hay un perredismo que quiere ver en su candidato a gobernador a alguien que levante e impulse.’



Por su parte Evodio Velázquez puntualizó que juntos construyeron el FADG ’y hay que decirlo públicamente para los que tienen algunas dudas, que sepan que Evodio está con Toño y que Toño está con Evodio.’ Finalmente, Velázquez Aguirre recalcó que en la última encuesta realizada por Mitofsky ’Toño Gaspar está entre los mejores alcaldes del país y que lo más importante que tiene es el contacto con la gente y que da la cara en todo momento’.