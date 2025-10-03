Ratifica Blanca Sánchez Osorio su compromiso por impulsar a los niños de Acolman

Acolman, Estado de México. - Al entregar el rrencarpetado con mezcla asfáltica de la calle Leonardo Muñoz en la comunidad de San Marcos Nepantla, la presidenta municipal, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, ratifico su compromiso por seguir apoyando a la niñez del municipio y aseguro que no cambiará de residencia o adquirirá propiedades en el extranjero.



Lo anterior lo señalo, tras reunirse con la comunidad escolar tanto del jardín de niños como de la primaria, que comunica dicha calle en la que se destinaron recursos del orden a los 3 millones 486 mil 677 pesos. El mejoramiento de mencionada escolar, fue posible por los recursos Faismun 2025.



Ahí, Blanca Osorio, ratifico su compromiso por seguir impulsando a los infantes de la localidad, ’porque la niñez ya no es el futuro, es el presente’, manifestó la munícipe al tiempo de adelantar que no cambiará de residencia o adquirirá propiedades en el extranjero.



’Aquí me voy a morir, no me voy a ir del pueblo, aquí están mis padres y ellos me enseñaron a trabajar, a ser una mujer de trabajo y honrrada’, manifestó al tiempo de vaticinar que continuara trabajando por el municipio de Acolman y su querido San Marcos.



Sánchez Osorio, también señalo que, en la integración del Plan Anual de Obras 2025, su gobierno mantiene total coordinación y comunicación con las autoridades auxiliares de los pueblos y colonias que integran el territorio municipal, particularmente con los Consejos de Participación Ciudadana, pues recordó ante los asistentes que lo único que hace es administrar los recursos públicos, producto -dijo- del pago de impuestos que realizan los ciudadanos.



Al respecto, Felipe de Jesús Guerrero Pacheco, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Monserrat Camacho, también integrante de dicho consejo, agradecieron y reconocieron la apertura de la alcaldesa para fortalecer la infraestructura de San Marcos Nepantla.



Finalmente, Adriana Jiménez Martínez, Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Primaria, José Vicente Villada, subrayo que con la realización de esta acción de gobierno la comunidad escolar, cuenta con una validad segura.