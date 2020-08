Ratificación universal el trabajo infantil

INFONAVIT apoya a más de 2 millones



CIUDAD DE MEXICO a 4 de agosto del 2020.- Por primera vez en la historia de la OIT, todos sus Estados Miembros han ratificado una convención internacional del trabajo. El Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil logró la ratificación universal después de la ratificación por parte del Reino de Tonga, se informo hoy en Ginebra.



La embajadora del Reino de Tonga, Titilupe Fanetupouvava’u Tuivakano depositó formalmente los instrumentos de ratificación con el Director General de la OIT, Guy Ryder, el 4 de agosto de 2020. Así los 187 Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han ratificado el Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).



El citado Convenio es el que ha logrado la ratificación más rápida en la historia de la Organización, desde su aprobación en la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar hace 21 años.



’La ratificación universal del Convenio 182 constituye un hito histórico y permitirá que todos los niños gocen a partir de ahora de protección jurídica frente a las peores formas de trabajo infantil’, afirmó Guy Ryder, Director General de la OIT. ’Ello pone de manifiesto un compromiso a escala mundial para erradicar de nuestra sociedad las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, la explotación sexual y la utilización de niños en conflictos armados u otros trabajos ilícitos o peligrosos susceptibles de menoscabar la salud, la moral o el bienestar psicológico de los niños’.



La Sra. Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), acogió con beneplácito la ratificación.



’La ratificación universal del Convenio núm. 182 pone de relieve de forma eficaz y oportuna la importancia de las normas de la OIT y la necesidad de encontrar soluciones multilaterales frente a los problemas mundiales. El trabajo infantil infringe gravemente los derechos fundamentales, y corresponde a los mandantes de la OIT y a la comunidad internacional garantizar la plena aplicación de dicho Convenio, en particular mediante actividades de debida diligencia en las cadenas mundiales de suministro’, señaló la Sra. Burrow.



’La ratificación universal del Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil marca un hito histórico’, afirmó Roberto Suárez Santos, Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores (OIE). ’La OIE y las organizaciones que la integran refrendan desde hace varios años la aplicación de dicho Convenio. En la actualidad, la comunidad empresarial es consciente de la necesidad de que las empresas lleven a cabo su actividad de forma que se respeten y promuevan los derechos infantiles. Ello es aún más acuciante como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 . No podemos permitir que dejen de lograrse avances en la lucha contra las peores formas de trabajo infantil. Debemos actuar de consuno para erradicar todas las formas de trabajo infantil’.



La citada ratificación universal constituye un nuevo avance con respecto a las expectativas de Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz, que afirmó: ’Sueño con un mundo seguro para todos los niños, en el que la infancia sea segura ...y todos los niños gocen de la libertad de ser niños’.



La OIT estima que hay 152 millones de niños que realizan trabajo infantil, 73 millones de los cuales llevan a cabo trabajos peligrosos. El 70% de todo el trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola y obedece principalmente a situaciones de pobreza y a las dificultades de los padres para encontrar un empleo decente.



En virtud del Convenio núm. 182 se establece la prohibición y la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de niños. Se prohíbe la utilización de niños en conflictos armados, la prostitución, la pornografía y actividades ilícitas como el tráfico de drogas, así como en trabajos peligrosos….



MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE INFONAVIT BENEFICIAN A MÁS DE 2.6 MILLONES DE TRABAJADORES



Las medidas de protección implementadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con los objetivos de apoyar a las y los derechohabientes a conservar su patrimonio y tener solvencia financiera durante la emergencia sanitaria por Covid-19, seguir contribuyendo a la preservación de fuentes de empleo y a la reactivación económica del país, han beneficiado a un total de 2 millones 682 mil 984 trabajadores.



Al 31 de julio, de forma directa el Infonavit ha apoyado a 290 mil 239 trabajadores a través del Seguro de Desempleo, Prórrogas Sin Intereses, o la combinación de ambas medidas.



El 51% de los beneficiarios se concentran en ocho entidades: Nuevo León, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz y Coahuila.



Los trabajadores que perdieron su empleo o sufrieron una reducción salarial, y aún no han recibido los apoyos directos del Infonavit, pueden solicitarlos hasta el 31 de agosto de 2020, ingresando con su usuario y contraseña a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), donde deberán contestar un cuestionario que servirá para determinar el beneficio aplicable.



Aquellos trabajadores que recibieron el beneficio entre el 1 y el 15 de mayo y requieran una extensión de los beneficios deberán comunicarse a Infonatel (800 008 3900) y presionar la opción 9 para recibir asesorías.



Asimismo, de forma indirecta, hasta el 31 de julio el Instituto ha beneficiado a 2 millones 293 mil 652 trabajadores, con el diferimiento de contribuciones patronales a la subcuenta de vivienda de empleados sin crédito activo, por un monto de mil 599 millones de pesos.



Con esta medida, dirigida a los empleadores, se ha apoyado a 31 mil 670 empresas, de las cuales 95% son PyMEs, con hasta 250 empleados.



El 51% de los trabajadores beneficiados con el diferimiento de las cuotas patronales se concentran en cinco entidades: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo.



Con la finalidad de seguir contribuyendo a la preservación de fuentes de empleo, los empleadores podrán diferir ante el Infonavit un bimestre más de sus aportaciones a la subcuenta de vivienda; siempre y cuando lo soliciten antes del 31 de agosto de 2020 en el Portal Empresarial del Instituto (empresarios.infonavit.org.mx).



Por otra parte, el Infonavit ha apoyado a 99 mil 093 trabajadores de empresas en paro técnico con la disminución del factor de pago o con prórrogas sin intereses de los pagos mensuales de sus créditos, dependiendo del nivel de afectación sobre su salario.



El 54% de estos apoyos se concentran en cinco estados del país: Coahuila, Sonora, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León.



Estas medidas de apoyo aplicables a las y los trabajadores dependen del nivel de afectación a su salario; de tal forma que, a los acreditados cuyo sueldo disminuyó menos de la mitad, el Instituto otorga una reducción del 25 al 50% sobre el pago de la mensualidad de sus créditos. Mientras que, los trabajadores de empresas en paro técnico, cuyo salario se redujo más de 50%, reciben una prórroga de 3 meses sin intereses.



Los empleadores que entraron en paro técnico y que deseen apoyar a sus trabajadores con crédito Infonavit deben presentar ante el Instituto una copia del acuse de la solicitud de suspensión de labores presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente…



EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO ATIENDE UN SECTOR IGNORADO HISTÓRICAMENTE



Una de las mayores ventajas del programa Jóvenes construyendo el futuro es que está dirigido a un segmento de la población de México que no había sido atendido en gobiernos anteriores, destacaron los doctores Maribel Dávila Jaime y Raúl Hernández Mar, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).



La iniciativa, ’que define el estilo del régimen federal actual –que tiene una baja confianza en el conocimiento, experiencia y capacidad de la sociedad y desestima el análisis de las políticas públicas–’vincula a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan con empresas, talleres, instituciones o negocios para que desarrollen competencias técnicas y hábitos laborales que les posibiliten la obtención de un empleo.



Los docentes del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma explicaron que esa propuesta ha atendido a 579 mil aprendices –340 mil mujeres y 239 mil hombres– que viven en condiciones de pobreza extrema y moderada, brindándoles capacitación hasta por un año y un apoyo mensual de tres mil 748 pesos y un seguro médico contra enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.



El acierto estriba en que las reglas de aplicación –presentadas el diez de febrero pasado– ofrecen una argumentación técnica y políticamente viable a los operadores, lo que no se lograba con los lineamientos anteriores, difundidos el 10 de enero de 2019.



’Este proyecto presenta un núcleo duro bien definido, lo que ayuda a realizar evaluaciones atinadas y evita convertir la producción de información pública en un ejercicio de justificación sobre la pertinencia de las acciones’, indicaron en la sexta sesión del Coloquio virtual: Las políticas y los programas públicos, en el marco del gobierno de la 4T en México ¿Continuidad o transformación?



La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), reporta que 3.9 millones de jóvenes –que representan 22 por ciento de ese segmento poblacional de los mexicanos– no estudian ni trabajan, por lo que sin duda, el programa es valioso, al atender una parte vulnerable de la sociedad, citó Hernández Mar.



La prioridad es atender a solicitantes procedentes de municipios de alta y muy alta marginación donde se registran elevados niveles de violencia y quienes además han sido discriminados a lo largo de la historia, pues el propósito es crear un modelo de corresponsabilidad entre los sectores público y privado que fomente la inclusión social y las posibilidades de ocupación formal para el porvenir.



Sin embargo, el índice de Gini del programa es de 0.48, lo cual significa que las transferencias monetarias vía becas no siempre llegan a los deciles más bajos de la población, explicó el académico.



A pesar de ser el plan insignia del gobierno, se advierte un discurso contradictorio, pues el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 tiene una reducción de 37.6 por ciento respecto del ejercicio anterior, al haber pasado de 40 mil millones de pesos a 24 mil 956 millones.



Los beneficiarios están distribuidos en 267 mil centros de trabajo –73.8 por ciento privados y 23.8 por ciento públicos– casi todos de entre 22 y 24 años de edad, de los estados de Guerrero, Chiapas, Tabasco y Veracruz.



En el escenario que pretende replantear la articulación entre las esferas pública y privada para regular la inserción de los jóvenes al mercado laboral, el Estado es el actor principal y al parecer los destinatarios quedan en una posición secundaria, además de que no existen procesos claros de rendición de cuentas ni transparencia, señalaron Dávila Jaime y Hernández Mar, en la ponencia conjunta Análisis del contenido del programa Jóvenes construyendo el futuro: policy content.



El doctor Javier de la Rosa Rodríguez, académico de la misma sede de la Casa abierta al tiempo, comentó que México tiene el desempleo más alto entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por lo que debe pasar de sólo regular a generar condiciones para la redistribución del ingreso a través de los factores de la producción.



Jóvenes construyendo el futuro puede estar en riesgo porque el gobierno desdeña el conocimiento científico necesario para formular y evaluar sus iniciativas sociales, finalizó….