Ratifican: pidió ’moches’ Ana Guevara

La titular de la Comisión Nacional de Cultura física y Deporte estuvo presente durante una negociación, en el Hotel Sevilla Palace en julio de 2019.



Solicitó efectivo para asignar un contrato directo, y no por licitación, ratifica Fernando Sánchez Cano, apoderado legal de la empresa que demanda.



Exsenadora y diputada federal con licencia –por la alianza Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social–, y solo secundaria terminada, sigue en la picota la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara desde que en 2008 ingresó a la política. La ex reina de la velocidad mundial y medalla de plata olímpica, solicitó ’moches’ por asignar un contrato de 16.5 millones de pesos, confirmó Fernando Sánchez Cano, apoderado legal de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA).



De acuerdo con información divulgada en redes sociales, acompañada de cuatro audios de los presuntos implicados, por el reportero de El Financiero, Víctor Hugo Arteaga –que también publicó hoy en dicho diario-, Sánchez Cano, además, reveló que en la Conade se simuló también la licitación para asignar el ’Contrato de Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores’, que tendría la vigencia del mes de julio a diciembre del año 2019.



CIMSA ’ganó’ –entrecomilla el reportero con sorna, porque no fue por licitación, sino asignación directa– el servicio con el número AA-011L6I001-E51-2019, con vigencia del 14 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019.



La solicitud de los ’moches’ fue hecha en el restaurante Los Naranjos del Hotel Sevilla Palace, del Paseo de la Reforma, Ciudad de México, una noche de julio de 2019 entre las 19:00 y las 20:00 horas. Arribaron Guevara, Sergio Monroy, subdirector de la Conade, Omar Hernández, funcionario de la dependencia y la operadora Armida Ramírez Corral. En las cámaras de vigilancia del hotel se puede constatar cuando llegan.



Luego de ver las declaraciones de Ana Gabriela Guevara en al cana deportivo TUDN, de la poderosa empresa Televisa, en las que negó la acusación y minimizó la carpeta de investigación que existe en la Fiscalía General del Estado (FGE), Sánchez Cano determinó dar la entrevista con EL FINANCIERO, para señalar públicamente a la titular del deporte mexicano.



Declaró Sánchez Cano:



’Esos 150 mil primeros pesos los piden en efectivo en la reunión. Los pide en la reunión Ana (Guevara), Sergio (Monroy), Omar (Hernández), Armida (Ramírez) con Carlos. Saliendo de la reunión Carlos nos refiere que le pidieron esa cantidad, que qué opinábamos.



’Nosotros le dijimos que sí, que si se sentía cómodo que se moviera y él se los dio de manera directa a Armida. Se pide esa cifra para la asignación del contrato y posteriormente, el 15% para ellos y un porcentaje para Armida (la operadora).’



El apoderado de la firma CIMSA, reveló además que a pesar de que la empresa dio el servicio lo mejor que pudo, fueron cesados el 28 de noviembre sin pagarles un solo peso de sus servicios e inversiones.



Prueba de que ellos cumplieron con lo solicitado por el equipo de la Conade respecto al adelanto de 150 mil pesos en efectivo, es que pudieron prestar el servicio hasta los últimos días de noviembre de ese año.



Sigue Sánchez Cano:



’No se dieron esos pagos mensuales que nos pedían. Por tal motivo Carlos (Solórzano), el representante legal de CIMSA, pidió prestado, porque pudo sobrevivir agosto y septiembre. En octubre ya no tenía liquidez su empresa, porque eran alimentos muy caros, con certificación nacional e internacional, porque eran para competidores de alto rendimiento.



’CIMSA tuvo que pedir préstamos para no caer en penalizaciones, ya que ellos (Conade) referían que no salían y no salían los pagos, que esperaran.’



Como los funcionarios no recibieron en su momento los pagos acordados, determinaron cancelar el contrato con CIMSA, argumentando problemas de la empresa al otorgar su servicio en los comedores.



’A mediados de noviembre –agrega Sánchez– empiezan a presionar a Carlos de que si ya podía aportar el 15% de lo que se iba a facturar, a lo que él refirió de manera directa, en una reunión con Sergio, Omar y Armida, que no podía pagar ese dinero.



’Le piden ese 15% para que firmara el contrato multianual. Querían que lo pagara de manera anticipada, mi cliente les dice que no puede y ellos empiezan toman otras decisiones, como meter a Cerel de nueva cuenta, la empresa a la que habían luchado por correr tanto.’



Conade depósito el 8 de enero de 2020 los 16.5 millones de pesos por los servicios que CIMSA proveyó en ese tiempo y a partir de febrero comenzaron las llamadas de la operadora Armida Ramírez Corral, quien solicitó a nombre de Ana Gabriela Guevara el 15% del pago hecho.



Respecto a que en una entrevista con TUDN Guevara afirma no conocer a la empresa, ni a la operadora, Sánchez Cano manifestó que es mentira y que existen conversaciones, audios y fotografías, que prueban lo contrario.