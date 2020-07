Raúl Jiménez, delantero mexicano de talla mundial

+ Su aportación al equipo, invaluable, dice leyenda del club



+El talento y buen trabajo del mexicano tienen tasada su carta en 50 mdd



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– El buen trabajo del mexicano Raúl Jiménez con el equipo inglés Wolverhampton fue elogiado por el ex jugador John Richards, considerado leyenda en el club tras haber sido el más reciente goleador emblema hace 44 años con hazañas que ahora ha repetido el futbolista tricolor.



’Jiménez es un delantero de clase mundial, sin duda. Lo ves semana a semana con gran forma y la manera de jugar en el ataque. Trabaja muy bien’, aseveró en entrevista con el diario Express and Star.



Richards es recordado como el mejor goleador que había tenido el plantel, luego de imponer en la temporada de 1975-1976 una marca de 17 tantos en la Liga de Inglaterra, la cual fue alcanzada este año por ex americanista.



El reconocimiento al mexicano no es cosecha de un solo torneo, ya que acumula 42 goles en todas las competencias en los dos años que ha jugado bajo los colores del Wolverhampton.



El talento como goleador de Jiménez ha provocado que su carta esté valuada en 50 millones de dólares, al tiempo de que despertó el interés de equipos grandes de Europa como el Manchester United y Juventus, campeón de Italia.



No obstante, Richards pidió a la directiva que haga lo posible por retenerlo. Puedes entender por qué el interés de muchos equipos, pero necesitamos que permanezca con el Wolverhampton, dijo.



El legendario futbolista destacó que los goles de Jiménez han sido trascendentales para que los Wolves se ubiquen en el sexto peldaño de la tabla general con 56 unidades, los cuales dan posibilidades de entrar a las competencias europeas.



«Jiménez no tiene precio. La mayoría de delanteros no tomarían los tiros como él lo hace, pero alguien con esa clase, como Raúl, sabes que lo hará. Lo que ha contribuido con sus goles al club es maravilloso», aseveró.



Incluso, el ex jugador recordó el tanto de volea anotado por el tricolor esta semana ante el Burnley, a la cual catalogó de hermosa y dijo que tiene un gran nivel como ariete.



«Fue algo así de, ¿cómo pasó? Sólo ves el gran movimiento que hizo. Es maravilloso. El balance y el tiempo que tiene, el balón le llega muy rápido. La volea fue muy buena, bellísima. Tiene mucho ritmo, es grandioso. Es uno de esos goles que tienes que ver de nuevo para apreciar la ejecución.»



Raúl Jiménez acumula 17 goles en la Liga Premier, con lo que se ubica empatado en la quinta posición de la tabla de goleo, por arriba de jugadores estrella como el argentino Sergio Kun Agüero y el inglés Harry Kane. El mexicano suma 26 tantos en esta temporada en todas las competencias, que incluye a la Liga de Europa, además ha colaborado con 10 asistencias.



Con estas cifras, Jiménez superó a su compatriota Carlos Vela en su mejor temporada en el balompié europeo 16 goles en la campaña 2013-14 con la Real Sociedad, en España. Asimismo, igualó con 17 dianas las marcas que consiguieron Javier Chicharito Hernández, con el Bayer Leverkusen, de Alemania; Hirving Lozano, con el PSV, de Holanda, y Luis García, con el Atlético de Madrid.