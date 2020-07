Raúl Meneses Rodríguez entrega automóvil a ganador de la rifa por puntual pago del impuesto predial en Progreso de Obregón.



El Gobierno Municipal de Progreso de Obregón que preside el Arq. Raúl Meneses Rodríguez a principios de año lanzó una campaña de descuentos del impuesto predial a los contribuyentes que van al corriente en el pago de este impuesto, esta campaña de descuentos estaría vigente durante los meses de enero, febrero y marzo; con la finalidad de premiar la responsabilidad de los contribuyentes y gracias a la iniciativa y trabajo coordinado entre el alcalde y la H. Asamblea Municipal se aprobó la realización de una rifa para incentivar la participación ciudadana en el puntual pago del impuesto predial y premiar a los contribuyentes responsables, esta rifa estaría programada para el mes de abril, sin embargo derivado de la pandemia esta rifa se suspendió misma que se reprogramó para el domingo 28 de junio, esta rifa se llevó a cabo en las instalaciones de la unidad deportiva en donde se instaló el tianguis dominical.

A las 12:00 hrs. En presencia del Lic. José Juan Zaldívar Rivera, Notario Pública, Lic. José Luis Gómez Cruz, Director de Catastro Municipal, funcionarios, integrantes de la H. Asamblea Municipal y ciudadanía, el Arq. Raúl Meneses Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional encabezó la rifa que también se realiza en el marco de la conmemoración de los 50 años de la fundación de Progreso de Obregón, ciudadanos participaron en la dinámica sacando 50 boletos, resultando ganadores los últimos tres.



El ganador de la pantalla Smart TV es para Primo Acosta Rodríguez con el boleto No. 1649, el ganador de la motoneta es Julio Martínez de la Col. Xochitlán con el boleto No. 1232 y el ganador del automóvil es el Sr. Gerardo Martínez Escamilla con el boleto No. 1803 originario de la Col. Cerrito Colorado.