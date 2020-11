Raúl Vera, obispo de Saltillo, reaparece en redes tras dar positivo a COVID-19

SALTILLO30 Oct 2020.-Este viernes el obispo de la diócesis de Saltillo, Fray Raúl Verá López, apareció en un video en redes sociales en el que agradece a los feligreses por sus oraciones durante su periodo de cuarentena tras dar positivo a Covid-19 hace un par de semanas.



’Me da mucho gusto poder estar en contacto a través de este medio, y les quiero decir qué gracias a las oraciones y al ánimo que ustedes me han dado durante todos estos días y gracias a Dios y a qué he cumplido con la cuarentena me siento bastante bien’, dijo.



El obispo indicó que su médico tratante le sugirió esperar una semana más para realizarse una nueva prueba PCR, para determinar si la carga viral del SARS-Cov 2 desapareció por completo de su organismo.



El obispo indicó que tras una explicación detallada del médico desistió de su idea de asistir a oficiar misa este fin de semana, especialmente el domingo en que se oficiará la misa de todos Los Santos por el Día de Muertos el 2 de noviembre.



’Con gusto he aceptado su recomendación, él me dio una explicación que me dejó satisfecho, porque yo ya quería ir y estar en la misa dominical este Día de Todos los Santos el día primero y luego el dos de noviembre, pero hoy a obedecer al médico’, dijo.



El religioso compartió con los feligreses que para el próximo martes 3 de noviembre tiene programada una nueva cita para realizarse la prueba de Covid-19, en la que espera que sus resultados sean negativos y así poder retomar sus actividades.



’Me da gusto decirles que estoy bien por este medio, aunque no es el encuentro personal al que estamos acostumbrados, pero si es un medio en el que nosotros nos mantenemos con el cariño, con el ánimo y con la esperanza de encontrarnos personalmente, me sigo encomendando a sus oraciones y estoy muy agradecido por toda la bondad y las muestras de cariño que he recibido’, concluyó.