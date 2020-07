www.guerrerohabla.com



Nueva York, Nueva York. Jul 23, 2020.-La imagen fue publicado en Twitter por Mikey Cee y rápidamente se viralizó. La secuencia es realmente inquietante, pues a lo largo de 20 segundos se puede ver a la famosa Estatua de Libertad ubicada en Nueva York, Estados Unidos, con un rayo que le cae justo detrás.



El resto de la escena, tomada desde un muelle de la isla Ellis, deja percibir un tono ’semi oscuro’ donde impera la nubosidad en medio de una sinfonía de truenos. Además, todo esto sucede en un contexto más que particular, la pandemia del coronavirus, que ha dejado solo en esa famosa ciudad más de 22.000 persona fallecidas.



Es que históricamente el fenómeno natural de los rayos no ha estado exento de vínculos con la superstición y hasta con la ira de Dios. Sin duda es algo que desde siempre ha aterrado al hombre. Y cuando estás imágenes se hacen virales no dejan de llamar la atención.



Pero lo cierto es que se trata de un frecuente fenómeno natural y lo sucedido en Nueva York en cuanto a lluvias y tormentas intensas había sido adelantado por el propio Servicio Meteorológico Nacional advirtiendo sobre el posible impacto sobre la Gran Manzana, señalando además la posibilidad de daños como caídas de árboles, entre otros.



Ahora bien, ¿sabías que hay una santa a la que se la vincula con los rayos y tormentas? Su nombre es Santa Bárbara y su fiesta se celebra cada 4 de diciembre. Se trata nada más ni nada menos de una santa, la mártir del fuego, asesinada por su propio padre, al que mató un rayo del cielo:



Pues, si tienes algún temor con los rayos, ya sabes a quién recurrir. En muchos países se reza esta pequeña oración para pedir la calma por las tormentas:



’Santa Bárbara bendita,



que en el cielo estás escrita



con papel y agua bendita.



Santa Bárbara doncella,



líbranos de la centella



y del rayo mal parado.



Jesucristo está enclavado



en el ara de la Cruz.



Paternoste, Amén Jesús.’







A continuación tres anécdotas sobre rayos que te podrían interesar. ¡Agárrete fuerte!







Cristo Redentor con un dedo roto

En 2014 se dio un hecho bastante particular en Río de Janeiro, Brasil. La famosa imagen del Cristo Redentor fue impactado por un rayo y le destrozó un dedo de la mano derecha. Es que la alta incidencia de los rayos en esa zona de Brasil ya le había generado algún daño al Cristo y hasta despertó alguna broma en su momento del sacerdote que estaba rector del santuario, el padre Omar, en declaraciones a radio Globo



«Dicen que los rayos no caen en un mismo lugar dos veces. Pero en el Cristo cae«, expresó.



¡En la cúpula de San Pedro!

Ni el Vaticano, ni la cúpula de San Pedro se ha salvado de los rayos. En la mañana del 7 de octubre de 2016 uno gigantesco cayó sobre la cúpula de la basílica de San Pedro. Curiosamente, el golpe sucedió en el día de Nuestra Señora del Rosario, celebración cuyos orígenes también tienen que ver con una batalla histórica.



La ’Capital Mundial de los Relámpagos’

Por último, vale la pena recordar el sitio que es conocido por poseer la mayor densidad de descargas eléctricas por metro cuadrado en el mundo.



’La NASA confirmó en 2016 que el Zulia era la nueva ‘Capital Mundial de los Relámpagos’. También la Organización Guinness entregó -el 28 de enero de 2014- la certificación que reconoce Relámpago del Catatumbo como un fenómeno meteorológico único’, se recuerda en un informe publicado en Aleteia acerca de Catatumbo y su particularidad con los rayos.