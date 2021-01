Reabren estadio de Liga MX al público, uno de los países más letales por Covid 19

+ Permitirán 50% de aforo en el Kraken



+Tiene aval de la FMF



+Nación a punto de cruzar umbral de los 130 mil decesos por coronavirus



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- A punto de cruzar el dintel de los 130 mil muertos por coronavirus –que hacen a México uno de los países más letales en el mundo–, con el boletaje vendido, el semáforo sanitario en amarillo y la mesa puesta, el estadio Kraken de Mazatlán, en el Pacífico, se dispone a abrir sus puertas al público por segunda ocasión desde que se decretó la pandemia por el Covid-19. Será este viernes cuando reciba al Necaxa en choque correspondiente a la jornada 1 del torneo Guardianes 2021.



El equipo cañonero –propiedad de Ricardo Salinas Pliego, segundo hombre más rico en este país, con una fortuna cercana a los 12 mil millones de dólares y empresario consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador–, tiene la experiencia del 16 de octubre pasado, fecha en que recibió al Juárez FC y abrió parcialmente las gradas al público.



’Fue lindo volver a ver gente gritando y emocionándose, lo único malo es que perdimos’, recordó Gabriel Caballero, ex timonel de los Bravos.



El equipo de Aguascalientes también tuvo un partido con afición el torneo anterior, al igual que el Guadalajara, que jugó ante América en cuartos de final del Guardianes 2020. La directiva que encabeza Amaury Vergara se entrevistará hoy con autoridades civiles para analizar una probable fecha de apertura del estadio de las Chivas, cuya entidad está en semáforo naranja.



Aquel día, que marcó el debut de Tomás Boy al frente del timón morado, el protocolo sanitario se cumplió sin mayor contratiempo; aunque el gobernador Quirino Ordaz –abanderado del Partido Revolucionario Institucional– fue criticado por pasear en la cancha luciendo la playera del equipo, pues el reglamento Protocolo de Sanidad emitido en agosto para la Liga Mx, puntualiza que el acceso a cada área será al mínimo de personal con funciones esenciales.



En el Kraken se permitirá un ingreso máximo de 50 por ciento, cuyo aforo es de 25 mil espectadores. La convocatoria a la afición se hizo a través de redes sociales y la venta de boletos fue vía electrónica –como marca el reglamento–. Además, se dio prioridad para quienes adquirieron el llamado Bono cañonero, aunque también hubo preventas especiales para zonas exclusivas.



La Federación Mexicana de Futbol recordó ayer mediante un comunicado que para dar luz verde requería el documento que acredite la implementación del protocolo sanitario en el estadio, así como la autorización por escrito otorgado por el ministerio de Salud de la entidad, los cuales envió en tiempo y forma la directiva del club sinaloense.



’El futbol es muy importante para el esparcimiento de la gente, es su deporte favorito por más que se diga que Mazatlán es plaza beisbolera’, opinó Caballero.



Desde luego, agregó, para el jugador es motivante tener detrás el aliento de la afición, ’pero uno abajo siente por igual el respaldo que la presión. En pocas palabras: fluye más la adrenalina. Ahorita está la prohibición por la pandemia, pero el interés siempre existe y existirá.’



El equipo del puerto es de los que adquirió más refuerzos con seis elementos, entre los que destaca el portero Nicolás Vikonis, Néstor Vidrio y la compra definitiva de Daniel Amador, ex jugador de la UdeG. Tuvo siete bajas, una de las más sensibles fue la del chileno Martín Rodríguez, quien regresó a Pumas.



Por otra parte, Gabriel Caballero se alegró del regreso al futbol mexicano de Javier Vasco Aguirre, técnico del Monterrey.



’Vino a una institución importante, siempre estuvo haciendo buenos papeles en selecciones y equipos. Hay mucha expectativa, estaremos atentos a su desempeño y la verdad es que, a mí, como su amigo, me da gusto que esté de vuelta’, destacó.



(Con información del diario La Jornada. Fotos cortesía de la agencia Jam Media)