Reabren gimnasios con medidas de higiene y sana distancia

Coinciden usuarios en la importancia de que estos espacios cuenten con protocolos para garantizar su salud.



• Operan gimnasios con cupo máximo del 30 por ciento de su capacidad, en un horario de 6:00 a 22:00 horas.



Huixquilucan, Estado de México, .- Los gimnasios y clubes deportivos comenzaron a operar esta semana con un aforo del 30 por ciento y acatando medidas sanitarias, tal como se estableció en los acuerdos publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.



Yessica, una usuaria de este tipo de instalaciones, comentó que el deporte y el ejercicio son elementos fundamentales para una buena salud, pero derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 tuvo que suspender su actividad física.



Sin embargo, la reapertura de los gimnasios le permitirá retomar su rutina con la tranquilidad de que las autoridades están pendientes de que todo opera de manera segura.



’Está súper bien, la verdad es que al final te da tranquilidad que no estás cerca de nadie, que los aparatos están súper ubicados, cuáles sí y cuáles no y que todo el tiempo hay limpieza, yo creo que eso es súper importante’, aseguró Yessica.



Moisés, al igual que Yessica, coincidió en la importancia de que estos espacios cuenten con protocolos de seguridad y sana distancia.



’Lo están haciendo súper bien a cada rato veo que lo están sanitizando que lo están limpiando, vienen, te ofrecen gel, tienen varias estaciones de gel, está muy bien cuidado, te sientes seguro, está perfecto porque es seguridad para todos, el chiste aquí es cuidarnos todos’, consideró Moisés.



El Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) acompaña esta reapertura coordinando visitas para inspeccionar que estos establecimientos acaten la normatividad y asesorando al sector empresarial en la implementación de las medidas decretadas.



Al respecto, Javier Ávila, Gerente de un gimnasio en Huixquilucan, agradeció el acompañamiento que les han brindado las autoridades del Inveamex, para mejorar sus protocolos de seguridad.



’La verdad es que nos ayuda mucho a nosotros también una retroalimentación muy puntual, muy exhaustiva de los protocolos que podamos estar manejando y pues eso a nosotros como empresarios, como unidades de negocio nos ayuda y nos funciona que toda la gente pueda regresar con más seguridad. Vengan a entrenar, aquí tenemos todo lo necesario para que se sientan seguros’, puntualizó Ávila.



Por su parte, Luis Miguel Sánchez, Director del Inveamex, enfatizó que de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Periódico Oficial Gaceta del Estado de México, durante el semáforo naranja los gimnasios y espacios dedicados a la actividad física, deben operar con cupo máximo del 30 por ciento de su capacidad, en un horario de 6:00 a 22:00 horas.



’Estamos velando a darle seguridad a la gente, ¿qué es seguridad? Que no haya un riesgo de contagio y puntos donde podamos observar de mejora u observación hacérselos saber a la unidad económica a efecto de que se regularice, o cumplan con esas medidas’, comentó.



Los gimnasios deben llevar a cabo la desinfección de los aparatos, áreas, superficies y objetos de contacto y de uso común, así como incrementar la frecuencia de limpieza de los sanitarios y áreas de regaderas o de resguardo en lo general y en objetos susceptibles.



Además, deberán contar con tapete desinfectante y gel antibacterial, y en todo momento usuarios y personal deberán usar cubrebocas.