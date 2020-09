Reabren zona arqueológica de Teotihuacán para reactivar actividad económica con el turismo

Recibe en el primer día de apertura a más de 700 personas.

• Asisten autoridades de los tres órdenes de Gobierno a la reapertura de ’El lugar de los Dioses’.



Teotihuacán, Estado de México, 12 de septiembre de 2020. Tras seis meses de haber permanecido cerrada debido a la contingencia por COVID-19, la Zona Arqueológica de Teotihuacán, con más de mil 700 años de antigüedad, abrió sus puertas para que las y los visitantes disfruten de este majestuoso lugar que los mexicas nombraron ’El lugar de los Dioses’.



Al abrir este espacio, se reactiva la economía y el turismo en la zona, además de permitir que el público disfrute de este espacio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987 y que ofrece una experiencia mágica, histórica y natural.



’Me siento conmovida de estar en el lugar donde se crearon los dioses; justamente en este lugar que hoy, después de 170 días reabre sus puertas, este es un acto simbólico, es un acto de esperanza para el futuro, para lo que nos depara. Podemos recuperar lo más profundo que tenemos como país que son nuestras culturas podemos recuperar la vida’, expresó en la ceremonia de reapertura Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno federal.



De igual forma, Diego Prieto Hernández, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), enfatizó el esfuerzo para abrir en las condiciones de la nueva normalidad y, paulatinamente, las 194 zonas arqueológicas y los 165 museos que tiene bajo su cuidado el INAH.



’En el primer día, llegaron más de 700 personas, puede ser poco para tiempos normales, pero es un gran número para este momento’, aclaró Prieto Hernández.



Durante su intervención, Evelyn Osornio Jiménez, Secretaria de Turismo, señaló que en la dinámica de la nueva normalidad, los prestadores de servicios y los tres órdenes de Gobierno deben trabajar de manera coordinada para implementar las medidas de higiene y sanidad, que ofrezcan al turista una experiencia inigualable.



’Teotihuacán es un destino donde el turista puede vivir experiencias únicas, como volar en globos aerostáticos sobre las milenarias pirámides del Sol y de la Luna; degustar las bebidas y la cocina prehispánica, platillos milenarios como los gusanos de maguey, escamoles, chinicuiles, pulque y otros platillos dignos de un Gran Tlatoani’, agregó.



Con este hecho son mil 329 empleos generados por los prestadores de servicios turísticos, reactivan su venta más de mil vendedores ambulantes y fijos y más de tres mil artesanos y artesanas reactivarán sus talleres.



Por su parte, Marcela González Salas, Secretaria de Cultura y Deporte de la entidad dijo que ’al Estado de México le da enorme gusto la reapertura de las pirámides de Teotihuacán, ya que es ejemplo de que podemos hacer los seres humanos y en particular los mexicanos, pandemia, guerras y violencia, todo lo podemos vencer’.



La zona arqueológica de Teotihuacán reanudó actividades el jueves 10 de septiembre y de acuerdo con el INAH estará abierta en un horario de visita de 9:00 a 15:00 horas, y se podrán visitar solamente algunas áreas abiertas, como la Calzada de los Muertos, plazas y explanadas.



Al término de la jornada de visita se realizará la sanitización de los espacios laborales, sanitarios y áreas comerciales. Cabe aclarar que los monumentos no pueden ser sanitizados, razón por la que no estarán abiertos al público.



El aforo permitido será de hasta un 30 por ciento de la capacidad de carga, estimada a partir de las estadísticas de visitantes del año inmediato anterior, por lo que se permitirá el acceso a un máximo de 3 mil personas por día, las cuales deberán portar cubrebocas y mantener la sana distancia, que es de metro y medio de separación entre una persona y otra.



El personal autorizado tomará la temperatura al visitante y otorgará una porción de gel antibacterial en el filtro sanitario que habrá en cada acceso. No se permitirá el acceso con bebidas alcohólicas ni a personas en estado de ebriedad, así como el ingreso con bultos o mochilas voluminosos.



En la ceremonia de reapertura estuvieron Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno federal, Diego Prieto Hernández, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Marcela González Salas, Secretaria de Cultura y Deporte del Edoméx, Evelyn Osornio Jiménez, Secretaria de Turismo estatal, y Eric Ruiz Medina, Presidente municipal de San Martín de las Pirámides.