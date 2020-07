Reabrir negocios para evitar mayor desocupación

HACE ALGUNOS DÍAS, VIAJANDO RUMBO A MITLA, PASÉ POR UN HERMOSO PUEBLO QUE SE LLAMA MACUILXÓCHITL Y ESTO ME RECORDABA aquel hermoso libro TLACAÉLEL, escrito por el maestro Antonio Velasco Piña, donde relata la forma en que Tlacaélel desarrollo los medios para que por medio de la cultura y la educación el imperio Azteca llegara a un alto nivel de desarrollo, entre sus doce hijos que tuvo destaca Macuilxoclitl, ’Cinco Flor’ una extraordinaria poetisa que al paso del tiempo se convierte en la deidad femenina, es reverenciada por los jugadores de PATOLLI, un juego que los aztecas y otros pueblos jugaban con importantes apuestas tanto los jugadores como los que miraban.



Y no tenga la menor duda de que el juego es parte de la historia de la humanidad, les ha sido importante incluso para desarrollar estrategias militares como en el caso del ajedrez, o diversión con cálculo mental que sirve para la memoria con el que se divierten los viejos en el dominó o las damas chinas, o la lotería que ha sido mejorada en los casinos como una diversión que junta a muchos participantes de la tercera edad que es donde se relacionan y mantienen su esperanza y mejoras de vida por medio de las relaciones humanas, los ’volados’ que tanto nos dieron diversión cuando chiquillos los jugábamos con el vendedor de merengues, las cartas con sus diferentes juegos, el mahjong chino con sus muchas fichas y su velocidad para jugarlo, en fin, el juego es parte del desarrollo del ser humano y de todos los niveles sociales, por ello surgieron las loterías y otros mecanismos para canalizar las apuestas, así se fueron desarrollando los casinos con sus diferentes juegos y máquinas y con ello una enorme e importante industria que en la actualidad ayuda a tejer y cultivar las relaciones interpersonales y sirve para abatir la soledad que sufren muchas personas mayores en las zonas urbanas.



Tengo entendido que en la actualidad, en el país solamente existen 36 permisionarios que cuentan con algo así como 382 salas abiertas que operan bajo un estricto control fiscal porque operan como cien mil máquinas funcionando legalmente dando empleo formal a más de CINCUENTA MIL PERSONAS Y GENERAN EMPLEOS INDIRECTOS A OTROS 150 MIL, en general el promedio del gasto por cliente es no mayo a los 320 pesos y el número promedio de juego por visita es de 2 horas 45 minutos contando con un promedio de 4 millones de personas que visitan las salas cuando menos un vez al año, esto hace que a industria genere alrededor de CINCO MIL MILLONES DE PESOS EN CONTRIBUCIONES FISCALES FEDERALES y alrededor de 2 mil millones a nivel estatal y municipal, por las condiciones actuales de la pandemia la industria a generado protocolos importantes y seguros para dar inicio a las operaciones de las salas y se encuentran preparados para realizar nuevamente las operaciones porque ahora es urgente hacerlo porque muchos están en riesgo de perder inversiones y empleos a pesar de que la industria ha aplicado protocolos para evitar el despido de empleados y sostener las inversiones pero esto no puede continuar por mucho tiempo.



Anteriormente, mucho de los recursos aplicados a la diversión se fugaban del país porque como no existían las salas en México los clientes se dirigían a Estados Unidos a los diferentes sitios de diversión y en la zona fronteriza, incluso se realizaban caravanas de fin de semana que salían a la zona sur de Estados Unidos, de tal suerte que incluso hace algunos años todavía operaban despachos de cobro para deudores de apuestas que dejaban documentos para cobrar en esos centros norteamericanos, así el desarrollo de la industria es totalmente nacional y mantienen estrictas reglas de operación y de vigilancia fiscal y ahora han generado un importante protocolo de operación para garantiza la salud de los clientes y operadores, por esas razones se piensa que próximamente tendrán los permisos para la operación, porque además este es un extraordinario mecanismo de relaciones humanas de mujeres y hombres que para no sufrir soledad se dirigen a esos centros conde tienen una seguridad y vigilancia para establecer las relaciones humanas tan necesarias en el desarrollo y vida de todos.



En la actualidad, esta industria de diversión impulsa al turismo y otras ramas como la restaurantera y de viajes porque son miles de norteamericanos, los que viajan a las zonas cercanas a su frontera como Nuevo León o Chihuahua, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Guerrero, etcétera para asistir a las salas de juego teniendo una estancia de más de dos días, lo que sirve al turismo en las entidades, así pues urge que se realice el sistema de reapertura para evitar desempleo y pérdidas de inversión en muchos sitios.



Con tristeza leíamos que aquel famosísimo café LA PARROQUIA, en el puerto de Veracruz cierra definitivamente por no poder sostener la crisis, sin permitirse la reapertura y esto nos muestra que no solamente se pierde la inversión y empleo, se pierden las reuniones políticas, las culturales las empresariales, la de visitantes distinguidos, jaraneros, los vendedores de lotería, los boleros, los turistas y Veracruz pierde un punto de referencia y reunión jarocho, porque al parecer se inicia en muchos sitios un tsunami de desempleo y esto puede ser muy grave para la deteriorada economía nacional y empresarial, pero sobre todo pegará a los que menos tienen y más necesitan de empleo cuando el desempleo aumenta. Así que es para pensarse lo que sucede y lo que se debe hacer con urgencia por el bien de todos.



Y ASÍ, HACE MUCHOS AÑOS, cuando tuve que tomar la determinación de invertir en lo que es mi casa en San Felipe, me tenía que jugar muchas cosas para mantener el equilibrio de ingresos y gastos y el esfuerzo que debería hacerse y en aquella ocasión sin saberlo llegué a Macuilxoclitl esa población de la que platico, y llegando por una calle llena de árboles de copal y llena de colibris, después de una ligera lluvia, de muchos colibrís, tome el águila o sol y jamás de arrepentí, sin saberlo, me protegía la Diosa del Juego, Macuilxoclitl, y siempre lo agradeceré… así que a jugar para ganar, ese es el criterio.



