Reacción tardía del Gobierno del Estado de México ante pandemia

El EDOMEX INVIERTE DESPUES DE 11 MESES QUE LLEVA LA PANDEMIA UN PROMEDIO DE 3 MIL 284 MDP O SEA PROMEDIO DE 100 MDP DIARIOS, SEGÚN DATOS DE LA CONTRALORIA ESTATAL; EN ENERO MURIERON 4 MIL HABITANTES POR COVID-19. SIENDO PROMEDIO DE 130 DECESOS X DIA.LOS HOSPITALES COVID MEXIQUENSES, IMSS, ISSSTE SATURADOS. PEROHAY QUE SEGUIR ADELANTE, DIJO GABRIEL OSHEA TITULAR DE SALUD.
YA DIERON A CONOCER LA INFORMACION DE LA FASE 3 DE LA VACUNA RURA SPUTNIK V; SEGÚN DIJO LOPEZ GATELL QUE TIENE UN 92% DE EFECTIVIDAD, ANTE LO ANTERIOR LA COFEPRIS LA AVALA, SERÁN 24 MILLONES DE DOSOS LAS QUE ADQUIRIO MEXICO.PORDESINFORMACION LA CIUDADANIA TIENE DESCONFIANZA EN ESTA VACUNA, POR LO MISMO 897 DEBE GOBIERNO DECIR CUAL SERÁ LA VACUNA QUE SE APLICARÁ A 15MILLONESDEPERSONASDELA TERCERA EDAD. ¡VEREMOS LA REALIDAD!
DESPUES DE QUE SE DIO A CONOCER LA COALICION DE VA POR MEXICO ENTRE PAN-PRI-PRD, SON MUCHOS LOS MILITANTES QUE MUESTRAN SU INCONFORMIDAD POR LA IMPOSICION DE CANDIDATOS POR EJEMPLO EN NAUCALPAN, TULTITLAN, TOLUCA, Y OTROS MUNICIPIOS. LO ANTERIOR PUEDE PROVOCAR QUE MUCHAS PERSONAS VOTEN POR MORENA, COMO CASTIGO ANTE LA IMPOSICIÓN HECHA POR SUS DIRIGENTES PARTIDISTAS