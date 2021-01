Reacciones graves por vacuna anticovid de Pfizer afectan más a mujeres: Ssa

De las 5 mil 644 personas que hasta el momento han sufrido reacciones adversas a la vacuna contra covid-19 de Pfizer-Biontech, 44 fueron casos graves, que han pegado más a las mujeres, ya que solo nueve de los afectados son hombres y 35 féminas, señaló Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud. ’En promedio, las personas que han presentado estos cuadros graves tienen 37 años en general; 35 mujeres, esto es una proporción bastante importante de mujeres que han sido afectadas, sobre los hombres. Su estatus actual de hospitalización, es de 42 personas que ya han sido dadas de alta de sus hospitales y dos personas continúan siendo hospitalizadas’, indicó. Cortés Alcalá indicó que de las 670 mil 307 dosis aplicadas, los 5 mil 644 casos de eventos adversos de la vacunación, representa apenas el 8 por ciento del total de la población inmunizada, de los cuales, 5 mil 600 casos no fueron graves. ’Los efectos adversos de la vacunación tenemos un total de 5 mil 644 personas que han notificado o que se han detectado que han presentado alguna sintomatología, de estas 5 mil 644 personas, 5 mil 600 no son graves, no ponen en riesgo la vida, pueden ser el dolor en el sitio de inyección, endurecimiento en el mismo sitio, a lo mejor dolores musculares, alguna fiebre o febrícula’.