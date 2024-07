Reactiva Delfina Gómez programa mujeres con bienestar

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México. – La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reactivó la entrega de tarjetas Mujeres con Bienestar, para las mexiquenses que no la habían recibido debido al periodo de veda electoral. A partir del 15 de julio las beneficiarias recibirán el apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, además de los servicios gratuitos como atención médica, psicológica, legal, financiera, veterinaria y funeraria.



Previo a la veda electoral 625 mil mujeres ya contaban con su tarjeta, a las cuales se sumarán 25 mil más, así lo informó el Secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, durante un evento realizado en el municipio de Nezahualcóyotl.



Agregó que se prevé incluir a las beneficiarias en programas para que terminen su educación básica, así como el bachillerato y licenciatura ’vamos a estar pendientes de que se inscriban’, señaló González Romero.



Acompañado por el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, recordó que en este municipio se han entregado 33 mil 400 tarjetas Mujeres con Bienestar, y ’hoy se dan mil tarjetas más que podrán cobrar su apoyo este bimestre’, afirmó el responsable de la política social en la entidad.



También el Secretario Juan Carlos González Romero anunció que, por instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez también se reactiva la entrega de canastas alimentarias.



Asimismo, hizo un llamado a las mexiquenses a tener paciencia para recibir los beneficios de Mujeres con Bienestar; explicó que, si bien este año no habrá nuevas incorporaciones, se llegará a un padrón de 650 mil personas, cifra que no se había alcanzado en anteriores administraciones.



Acompañado por Javier Chávez Medina, Director Regional de Bienestar Federal en la Región 17 de Nezahualcóyotl, Juan Carlos González subrayó que la encomienda de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, es que estos recursos lleguen a las mujeres de manera directa y sin intermediarios.



Cabe mencionar que como parte del evento, también se contó con módulos de atención del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ); del programa Mujeres con Bienestar para esclarecer dudas; de la Dirección General Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar que ofreció datos sobre los programas Servir para el Bienestar, consistente en la entrega de apoyos funcionales, y Alimentación para el Bienestar, que comprende las canastas alimentarias y por parte de la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl se ofrecieron esterilizaciones para perros y gatos.