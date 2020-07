Reactivación económica no implica fiestas: gobierno estatal

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 16 de julio de 2020.- Tras dar a conocer que los contagios siguen aumentando en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, durante la transmisión diaria para dar a conocer la evolución del COVID-19 en Guerrero, funcionarios estatales reiteraron el llamado a usar cubrebocas, gel antibacterial, evitar aglomeraciones y recordaron que permanecer en semáforo naranja permite la reactivación económica pero eso no significa que se reactive la vida social.



De acuerdo con un boletín, desde Casa Guerrero, los secretarios de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, y de Salud, Carlos de la Peña, dieron la información respecto al comportamiento de la pandemia.



En la actualización de los datos, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos indicó que Guerrero acumula 8 mil 431 positivos y mil 152 defunciones y se tienen 818 casos activos. Se reportaron 297 casos nuevos en las últimas 24 horas, la mayoría de éstos en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo.



Acapulco ocupa el primer lugar con 4 mil 739 casos y 603 defunciones, seguido de Chilpancingo con mil 132 casos y 115 defunciones, en tercer lugar Zihuatanejo con 288 casos y 39 fallecimientos.



Están hospitalizados 316 pacientes, de estos, 54 están intubados, 115 graves y 147 estables, la ocupación general de todo el sector salud tanto de hospitales de la federación y del estado es del 38.7 por ciento, en tanto que solo del estado la ocupación es del 34.1 por ciento.



Acapulco tiene el 44.6 por ciento de ocupación, Chilpancingo el 39.1 por ciento y Zihuatanejo el 36.3 por ciento gracias a la reconversión y ampliación de camas en coordinación con la Federación.



En cuanto al uso de ventiladores, Guerrero se ubica en el lugar número 12 con una ocupación de 41 por ciento. A su vez, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo informó que gracias a la reconversión de camas en coordinación con la Federación y los municipios, se logró ampliar a 813 las camas para atender a pacientes COVID-19.



Además, indicó que la Secretaría de Turismo ha hablado con los hoteleros y restauranteros para invitarlos a seguir con los protocolos sanitarios para que la reactivación del turismo continúe.



También informó que los comedores comunitarios seguirán operando hasta el 31 de julio, a través de este programa que se puso en marcha en conjunto con la Sedena y Marina se han entregado casi 429 mil raciones para favorecer a personas en condición de vulnerabilidad ante esta pandemia.



Los funcionarios reiteraron que el llamado es el mismo, usar cubrebocas, gel antibacterial, evitar las aglomeraciones, lavado de manos constante, sana distancia y evitar salir si no es necesario ’reiteró que lo que se está reactivando es la economía y no la vida social’.



Fuente: Quadratín