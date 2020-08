Reactivan en Baja California Iglesias y albercas

Decano del Turismo



La reactivación de iglesias y albercas que cumplan con los protocolos sanitarios para impedir contagios, fue autorizada por la Administración estatal que encabeza el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, anunció Mario Escobedo Carignan, Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST).



’Los centros de culto religioso podrán recibir a feligreses, a un 30% de su capacidad, con cubrebocas, sano distanciamiento y todas las medidas necesarias para prevenir contagios, según los protocolos acordados con la Secretaría de Salud’, expresó.



El Secretario Escobedo Carignan señaló que, también se ha tenido una actitud positiva y comprensiva de los líderes religiosos, quienes se han comprometido a respetar las disposiciones, ya que nadie quiere un rebrote de contagios en su comunidad.



De igual forma, dio a conocer que se están reactivando las albercas, a un 25% de su capacidad, especialmente en los hoteles, con indicaciones específicas en la vigilancia y la aplicación de criterios preventivos.



’Todas las albercas deberán contar con personal salvavidas, que ahora tendrá la función de cuidar que se guarde el orden y la sana distancia, con atención y cuidado muy particular en los niños’, señaló Escobedo Carignan.



De acuerdo con el análisis diario en cuanto a la situación de contagios, el funcionario estatal detalló que toda actividad física implica mayores exhalaciones, y eso incrementa las posibilidades de contagio, lo que ocurre en gimnasios y en centros deportivos.



’Nos estamos reactivando, pero eso no significa que vamos a regresar a lo que hacíamos antes, sino que debemos de realizar actividades dentro de los criterios de una nueva normalidad’, subrayó el funcionario estatal.

