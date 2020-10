’Reactivando con Tequila’ rindió un homenaje a la labor de La Cruz Roja Mexicana

La primera edición de ’Reactivando con Tequila’ se celebró con gran éxito en el municipio de Tequila, Jalisco, en un evento con líderes de la industria del entretenimiento y del tequila, así como la asistencia de numerosas personalidades entre las que destacaron muchos actores y actrices reconocidos, que les permitió definir nuevos caminos en aras de la recuperación económica de la región, tras el impacto que ha representado el Covid-19 en todo el mundo. Asimismo, aprovecharon la ocasión para reunir fondos para la Cruz Roja Mexicana local, cuyos integrantes se mantuvieron bastante activos participando de forma conjunta con todas las actividades.







El evento dio inicio con una espectacular alfombra roja en la gala por la que desfilaron personalidades como Luis Felipe Tovar, Alejandro Calva, Juan Carlos Lazo, Héctor Jiménez, Carlos Aragón, Regina Pavón, Pascasio López, Oscar Cázares, Armando Hernández y Marco de la O, por citar solo algunas de las figuras convocadas, además de autoridades del municipio y del estado, que reconocieron como líderes honorarios a los participantes reunidos ahí.







El primer actor Luis Felipe Tovar dijo sentirse ’muy entusiasmado por haber sido considerado para una iniciativa como ésta, en la cual todos los mexicanos estamos empujando para que salgamos más rápido de los tiempos adversos que vivimos’ y apeló a la solidaridad entre todos. Para Marco de la O ’éste es el tiempo en que nuestro carácter de apoyar siempre a los que lo necesitan salga a relucir, y yo me siento honrado que me permitan poner algo de mi parte para sumarme a este esfuerzo’. Regina Pavón hizo un llamado a que ’si todo sale bien como esperamos, puede ser un parteaguas para que muchos estados se animen a empezar a reactivar todo esto y empezar a levantarnos como país’.







La apertura se llevó a cabo en el en la Presidencia Municipal teniendo como marco diversas destilerías y un extraordinario Museo Nacional del Tequila, un inmueble que cuenta con cinco salas donde se presentan diferentes aspectos en el tiempo de la evolución del tequila, así como una sala temporal donde se han presentado diferentes obras relacionadas con el tequila, de ahí que haya sido elegido para iniciar el que será una nueva y propositiva iniciativa altruista en el país. Tras el protocolo de apertura, se finalizó el acto con la cumbre de líderes que resultó ser muy propositiva para los asistentes que se llevaron propuestas para desarrollar en sus lugares de origen.







Autoridades del municipio de Tequila enfatizaron que con iniciativas como ’Reactivando con Tequila’, ’se hace historia al recordar que hoy más que nunca la solidaridad y la unión de todos hace prevalecer la fuerza del pueblo que no claudica pese a todos los problemas socioeconómicos que aquejan al país’. Se resaltó además que con esto se contribuye a posicionar al municipio de Tequila y al estado de Jalisco como una de las mejores locaciones para el desarrollo de esta industria y de cualquier otra, además de que representa la oportunidad de dar a conocer los múltiples recintos históricos y culturales que este destino posee.







Es una meta, además, el incentivar ponencias, mesas redondas, talleres y eventos de gala como ésta que atraigan la atención de los aficionados, estudiantes y profesionistas de la industria tequilera de todo el país y el mundo. ’Reactivando con Tequila’ se ha convertido así en un encuentro en el cual artistas, productores, distribuidores, celebridades y empresarios vinculados al entretenimiento y al tequila han compartido sus historias de éxito e intercambiado contactos para desarrollar y gestionar caminos nuevos que marquen tendencia al futuro.







El concepto de apoyo e impulso económico que ’Reactivando con Tequila’ representa, es una premisa para asimilar el cambio drástico que han sufrido los estilos de vida pre-existentes y que funcionó como una ruta nueva para reactivar la economía, posicionándose como un evento sin fines de lucro cuyos fondos recaudados han llegado de forma íntegra para la Cruz Roja Mexicana Delegación Tequila y que está pensado para confluir en dos grandes industrias: el entretenimiento y la industria del tequila. La pléyade de artistas, actores, conductores, modelos y muchas figuras públicas que se han sumado son constancia del interés de todos por salir de esto. Porque con el esfuerzo de todos, claro que sí se puede.