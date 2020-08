Reactivar economía y cuidarnos para cuidar

Se calcula que en el sistema educativo de todos los niveles han abandonado sus estudios poco más de 2.8 millones de alumnos en este periodo de pandemia y de crisis económica. Hace apenas unos días una madre de un niño que es muy estudioso y ganoso en sus tareas y estudios me decía que con el sistema de ’selección’ que no tuvo exámenes de admisión, sino que se seleccionó por máquinas, su hijo no tiene derecho a recibir estudios y no hay forma de buscar las soluciones para poder ingresarlo incluso poniendo el tema del examen para hacerlo.



En otros lugares hemos visto a los chicos buscando los 20 o 30 pesos para ir al ’internet’, ellos no tienen computadora ni sistema para estar conectados para recibir educación o contestar los exámenes, en muchos sitios ni siquiera tienen luz asegurada ni hay sistemas de recepción de señales para telefonía e internet y ¿cómo le hacen?, pues las autoridades educativas, cuando menos en Oaxaca, realizan esfuerzos para superar esos males y así hemos logrado tener a la vista a muchos jovencitos que en las montañas buscan la señal del internet y hacen sus esfuerzo titánicos para continuar con sus estudios, pero la realidad les gana y los deja fuera y rezagados en estos tiempos.



En mi familia todos mis hijos tienen un gran amor por los animales y las plantas, Karisma, adoptó a una hermosa gatita blanco con negro y de ojos hermosos que había sido abandonada en las calles de la Ciudad de México, la trajo a Oaxaca cuando tuvimos que venir para protegernos de la pandemia y aquí nos ganó el corazón a todos, amorosa buscaba a Karis y se dormía con ella, siguiéndola a donde se cambiaba. Tomó mi hija unos días, por una invitación que le hiciera una amiga, para pasar unos días en Puerto Escondido y de pronto, la hermosa gatita se descontroló por la ausencia de su amada protectora y buscándola pasó, sin darnos cuenta, a un área donde los perros mantienen la seguridad de la casa y ahí sobrevino la tragedia, la mataron y todos lloramos y la extrañamos, ’Ramé’, se llamaba el hermoso animalito que nos brindara tantos días de amor y cariño y de reflexión sobre la importancia que todos le debemos a los animales y a la naturaleza.



Todos los días por medio de un grupo de comunicación un estimado amigo médico de profesión que vive en la zona de Tlacolula, nos hace el favor de enviarnos diariamente unas hermosas fotografías de la zona y de los días con sus plantas, otro, nos hace el favor de enviarnos reflexiones que van acompañadas con temas musicales y uno de mis compadres diariamente, de lunes a viernes, nos manda ’La Tarea del Día’ que son reflexiones sobre la vida que todos nuestros lectores reclaman cada día, así se van llenando los espacios con temas de actualidad y necesarios y sobre todo con reflexiones que sencillas nos hacen pensar en lo que es lo hermoso de la vida y de las razones por las que diariamente debemos agradecer por lo que hemos recibido y lo que tenemos y así descargamos los pesados fardos del resentimiento y la frustración que nos aplastan.



Sin duda, alguna las crisis generan resentimientos y frustraciones, normalmente dejamos a un lado la objetividad para entrar en el terreno de la visceralidad y entonces no buscamos lo bueno para superar los momentos, sino que el resentimiento, el enojo y la frustración nos hace pensar en ’culpar de los males a otros’ y así se van acumulando razones por medio de la comunicación en torno a culpar de todo lo que sucede, aunque no lo hayan provocado, a los dirigentes y al ’gobierno’, y estallan las crisis, así, en el Líbano, con la tragedia que deja muertos, miles de heridos y desaparecidos, la destrucción de habitaciones y sin techo a más de 300 mil libaneses provoca la rabia y exigen en las calles la ’renuncia de sus dirigentes’ con el grito de: ’Renuncien, o la horca’ y se comienza a gestar lo que desembocará, sin duda, a otra de las interminables guerras civiles en la región.



En Estados Unidos, el peor enemigo de la reelección de Donald Trump es la crisis económica y la de salud, y en México, trataron algunos de aprovechar los tiempos de crisis y enojos y resentimientos para operar una acción política de confrontación en el país para desestabilizar al actual gobierno olvidando que, por fortuna, a pesar de todo, tenemos paz social y esto vale mucho. Claro que hay crisis de salud, muertes y dolor en hogares mexicanos, claro que hay miedo y necesidades en cada casa y todos demandamos una reactivación económica porque estamos en una momento grave donde la necesidad supere la calma y estallen las protestas callejeras y podamos perder la paz social y hay que reconocer que cuando menos hay intentonas de apoyos a los que más lo necesitan y esto es una gran barrera de protección a la paz social y evita las protestas, y por esa razón, urge la reactivación de todos los niveles de la economía, no podemos estar permanentemente ’confinados’ en casa.



Todos podemos entender que la sana distancia, el lavarse las manos y no tocarse la cara, el uso de cubrebocas y mascarillas de protección son elementos que tenemos que tomar para acostumbrarnos a los tiempos nuevos y así poder estar en todo tipo de sitios realizando las labores cotidianas y que nos brindan el sustento y el pan nuestro de cada día.



Hay cosas que quedan por cubrir a los gobiernos y otras que son responsabilidad personal, el cuidarnos para cuidar a los demás es el asunto personal, el dar medicamentos y atención médica es asunto del gobierno y sus instancias, pero el cuidarnos para trabajar y poder activar la economía es asunto de todos y responsabilidad de todos, por ello si no reactivamos las labores cotidianas, incluso las que se consideran de diversión necesaria para el alma y la tranquilidad de las gentes podremos entrar en la crisis y la angustia y el resentimiento, miedo y encabronamiento y cuando además se junte el hambre y la desesperación de la inactividad las protestas estarán a la vuelta de la esquina, así que todos a trabajar y dejemos de quejarnos y pongamos a cuidarnos… es la realidad. Deseamos que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum salga con bien de su aislamiento por coronavirus y hay muchos amigos enfermos de diabetes a los que acaban de solicitar su divorcio, porque están muy dulces y la nueva ley los prohíbe.