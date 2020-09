Reactivar lo olvidado, antes de prometer lo nuevo: Marlén Meneses candidata del PAN-PRD en Villa de Tezontepec

Reactivar lo olvidado, antes de prometer lo nuevo: Marlén Meneses



Marlén Meneses Prado, candidata a presidenta municipal de Villa de Tezontepec por la coalición PAN-PRD, consideró que es bueno tener la intención de crear nuevos espacios y actividades para el municipio, pero primero es necesario poner en funcionamiento lo ya existente.



Así lo destacó la aspirante durante su participación en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH), donde celebró las propuestas de todos los candidatos orientadas a la edificación de nuevos espacios recreativos para jóvenes, así como el impulso de acciones para el deporte y la cultura.



No obstante, dijo que primero es necesario voltear a ver aquello que ya existe en el municipio y que muchas veces fue olvidado con el paso de las administraciones, como una casa de cultura que ha estado cerrada por largo tiempo, canchas de fútbol y un deportivo que no ha sido ocupado.

"Es necesario reactivarlos, hay necesidad, nuestros jóvenes no tienen nada que hacer por las tardes y es importante involucrarlos, dirigirlos e inculcarles que el deporte es bueno para nuestra salud y que también nos conlleva una buena educación".



Por otra parte, aseguró que conoce su municipio, ya que ha recorrido todas las comunidades, lo que le ha permitido ver de cerca las necesidades de la población, por lo que es necesario que el gobierno municipal trabaje para todos los barrios y colonias, no solo para la cabecera.



En ese sentido, recalcó que es hora de buscar soluciones verdaderas a las problemáticas del municipio y no es necesario prometer tanto, sino ser firmes y convincentes para lograr un mejor Villa de Tezontepec.



Por ello, llamó a la ciudadanía a confiar en su proyecto de gobierno y escuchar sus propuestas que son viables y precisas, así como alejarse de aquellos que solo buscan "endulzarles el oído", para obtener el voto y después se olvidan de sus compromisos.