Reactivarán economía en CDMX y al turismo con 3,800mdd

Firman convenio COPARMEX de la ciudad de México y Royal Moratti. Este sector en la capital tuvo en 2020 el peor año con pérdida por 76,000mdp. Esto, a consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia con la desaparición de 77 mil empresas; mientras, otra secuela es la peor caída del ingreso laboral en un año, con 12.5%, sólo detrás de Quintana Roo con 18.9% y Tabasco con 12.8%, señala Armando Zúñiga Salinas



La COPARMEX CDMX y la empresa de consultoría Royal Moratti han decidió salvar la industria turística de la capital de la república. Buscarán reactivar la economía del sector que en 2020 tuvo su peor caída y una pérdida de al menos de 76,000 millones de pesos.



En el marco de una Rueda de Prensa Virtual, Armando Zúñiga Salinas, titular del Centro Empresarial en esta ciudad, y Alberto de la Fuente, del CEO de Royal Moratti International, signaron el compromiso de colaboración con un valor de 3 millones 800 mil dólares, con el objetivo de ayudar a la recuperación económica de la Ciudad de México y de manera especial al sector turismo, el cual tuvo en 2020, el peor año para la industria, tanto en porcentaje de ocupación hotelera, llegada de visitantes y derrama económica, tras alcanzar más de 76,000 millones de pesos de pérdidas comparado con 2019.



Aseguró Zúñiga Salinas que el reto económico de la Ciudad de México es enorme, tras revelar que a consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia han desaparecido 77 mil empresas, mientras otra secuela es la peor caída del ingreso laboral en un año, con 12.5%, sólo detrás de Quintana Roo con 18.9% y Tabasco con 12.8%.



Explicó el empresario capitalino que el convenio con Royal Moratti tiene el objetivo de reactivar a las empresas turísticas en la CDMX, como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de transportes de pasajeros y de realización de eventos, con asesorías profesionales, personalizadas, presenciales y online que, les permitan desarrollarse de mejor manera.



Detalló que estas asesorías se traducirán en más de 25 webinars, 25 conferencias, 50 seminarios, más de 300 asesorías especializadas, impartidas por más de 100 especialistas de 7 instituciones reconocidas en materia de turismo, las cuales serán de acceso gratuito para más de 5 mil empresarios y, gracias a este importante convenio de donaciones que realizan la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, Moratti Strategic Business, Red Colaborativa de Turismo, Red de Emprendimiento Latino, Cámara de Empresarios Cristianos, y Royal (Embajador en México para la donación).



Zúñiga Salinas, agregó que en más de un año desde que inició la pandemia, se han perdido más de 230 mil empleos de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su mayoría, puestos de trabajo perdidos por falta de apoyos puntuales a la economía formal. Y, precisó que la caída en la ocupación, tiene que ver con que la derrama económica que, en 2020 estuvo muy por debajo de lo registrado en años anteriores al alcanzar 36 mil 606 millones de pesos, en contraste con los 113 mil 113 millones de pesos de derrama económica del turismo en 2019.



Por su parte, Alberto de la Fuente, del CEO de Royal Moratti International, expresó que la base del plan será la creación de estrategias para vender más, que permitirán recuperar las pérdidas pasadas y lograr ventas futuras. ’Todo esto se basa en estudios de la realidad del cliente a partir de quienes no han ingresado al mundo del turismo a través de un estudio macro’, expuso y resaltó que, se realizó a partir de 17 mil datos tabulados, que tendrá la gente de COPARMEX CDMX.



En tanto, Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo de la COPARMEX CDMX, dijo que cuando asumió el cargo en febrero pasado la encomienda fue ’reactivemos el sector turismo’, por lo que buscó medidas para lograrlo y encontró dos grandes pilares como es la digitalización de la Ciudad de México y la forma de ayudar al empresario para que no cierren más empresas mediante una gran donación a través de la embajadora de la misma, Rosana Pérez Verde.



Armando Culebro, dio a conocer que cuando se hace una campaña publicitaria para reactivar algo, sin una estrategia, el impacto se disminuye mucho, por lo que ’el nombre del juego es ir por el cliente cero y el uno, porque el cero es el que no te conoce y el 1, que es el que te conoce, pero no te compra, mientras el cliente 2, ya está dentro del círculo del turismo y es más fácil convencerlo de comprar’.



Finalmente, Rosana Pérez Verde, Embajadora de Royal en México, dijo que para tener los resultados que se necesitan la metodología se debe basar en resultados y en este caso la metodología de Moratti son ventas y resultados que pronto se verán en el sector turismo de la Ciudad de México como detonador de abundancia y desarrollo.



[email protected]