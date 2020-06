Reafirma Adela Román su compromiso con trabajadores municipales

En vísperas de que se reinicien labores gradualmente en espacios públicos, sectores industriales y zonas turísticas, con miras a la "nueva normalidad" planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, hizo un reconocimiento a la clase trabajadora del Ayuntamiento, que con decisión se ha puesto la camiseta para sacar adelante las tareas de gobierno durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.



La alcaldesa porteña destacó que pese a las limitaciones presupuestales y que la atención a la pandemia generó gastos extraordinarios que no estaban contemplados dentro del Presupuesto de Egresos, su gobierno no ha dejado de cumplir con el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores de base, supernumerarios y lista de raya, cuyos derechos laborales, a la fecha, se encuentran a salvo.



Adela Román se dijo agradecida del esfuerzo que han realizado los trabajadores que, siguiendo las medidas de prevención y los protocolos de seguridad indicados por las autoridades sanitarias, no han dejado de atender los servicios públicos elementales para las familias acapulqueñas, incluso desarrollando el trabajo que dejaron de hacer sus compañeros que tuvieron que guardar confinamiento por enfermedad o edad, considerados grupos vulnerables ante el Coronavirus.



Asimismo, reafirmó su compromiso de garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores del municipio y su disposición de trabajar de la mano con los dirigentes de las secciones del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) que tienen contrato colectivo con la administración municipal.



Finalmente, la presidenta municipal hizo un llamado a la población acapulqueña a no relajar las medidas sanitarias ahora que reinicien labores, sino más bien, seguir acatando las recomendaciones de las autoridades del Sector Salud, a fin de salir pronto de la emergencia sanitaria.