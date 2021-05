Reafirma Evelyn Salgado su compromiso con los guerrerenses

"Mirándolos a los ojos y de frente puedo decir: no les voy a fallar", afirmó Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.



En su segundo día de campaña, la abanderada de Morena visitó los municipios de Chilpancingo e Iguala acompañada por su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio y por el dirigente estatal del partido, Marcial Rodríguez Saldaña.



En Chilpancingo, encabezó un mitin en la colonia Galeana, donde recibió el respaldo de líderes del PRI y del PRD.



Por la tarde estuvo en Iguala, donde realizó un recorrido a pie, casa por casa, para exponer sus propuestas de gobierno e invitar a los ciudadanos a votar por Morena.



"Pensaban que la lucha se había terminado, que ese golpe a la democracia, a la dignidad y a la justicia de los guerrerenses lo iban a materializar, pero no sucedió; hoy el pueblo está más unido y más fuerte que nunca y vamos a ganar el 06 de junio", sentenció Salgado Pineda.



Subrayó que su candidatura tiene el respaldo de los guerrerenses, quienes la eligieron a través de un ejercicio democrático.



"Yo no fui producto de un dedazo ni de una imposición", sentenció.

Señaló que en los próximos días incrementará la guerra sucia en su contra, porque se encuentra al frente de las preferencias electorales.



Sin embargo, dijo que no se enganchará en dimes y diretes.



"Se van a decir muchas cosas (...), nosotros no tenemos tiempo para estar levantando las piedras que nos vayan a tirar, nos vamos a dedicar a trabajar, a hacer propuestas y proyectos, no tenemos tiempo para la confrontación", sentenció.



Con su gobierno, dijo, "se va a notar en Guerrero la mano de la Cuarta Transformación".



"Tenemos proyecto, trabajo, estructura, pero sobre todo tenemos pueblo y mucho corazón", aseveró Evelyn Salgado.



Asimismo, ofreció que encabezará un gobierno paritario, sin privilegios ni beneficios para quienes ocupen cargos en la administración.



La abanderada de Morena señaló que encabeza una campaña política austera, sin publicidad ni anuncios espectaculares.



Subrayó que el dinero que se gasta en campaña es del pueblo "y no debe usarse para promover la imagen".



Por ello, dijo que su campaña es casa por casa, para tocar no sólo las puertas, sino los corazones de las familias guerrerenses.



Entre sus propuestas de gobierno, ofreció buscar alternativas para resolver el problema de agua Potable en Chilpancingo y Acapulco; la creación de centros de procesamiento de la basura de la mano de los municipios, la la reactivación económica mediante proyectos concretos, la recuperación del zoológico Zoochilpan y la promoción del ecoturismo y turismo de aventura en la región Centro.