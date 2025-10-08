Reafirma Horacio Duarte que en el Estado de México hay un solo equipo: el de la Gobernadora Delfina Gómez

TOLUCA, Estado de México.– Durante su comparecencia ante la LXII Legislatura mexiquense, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, afirmó que la gobernabilidad es el eje que sostiene la transformación del Estado de México, y que el trabajo conjunto con la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha permitido mantener estabilidad política, coordinación institucional y resultados tangibles para la ciudadanía.



’Que el ejemplo de la Presidenta y Gobernadora nos inspire a unirnos, a construir relaciones de confianza y a colaborar en todo cuanto sea posible, que el pueblo nos reconozca también por eso, por vernos unidos, trabajando del lado del pueblo, por ser un verdadero equipo, con proyectos e ideas compartidas’, expresó Duarte Olivares.



Reiteró que la Cuarta Transformación no es un proyecto de sexenio, sino un proceso histórico que requiere continuidad, disciplina y visión de Estado. Por ello, llamó a cerrar filas, sin protagonismos ni divisiones, por el proyecto histórico que se trabaja en el Estado de México y el país, que es más grande que cualquier aspiración personal.



’Hago un llamado firme y fraternal a la unidad de todos los que dicen militar en la Cuarta Transformación, es hora de cerrar filas, no hay espacio para divisiones, ni para protagonismos personales. La unidad no es una sugerencia, es una exigencia del momento histórico’, enfatizó.



En política social, enfatizó que uno de cada dos hogares mexiquenses recibe apoyos directos de programas estatales y que 650 mil mujeres son beneficiarias de Mujeres con Bienestar, reflejo de un gobierno que pone en el centro a las personas.



En salud, informó que se han brindado más de 9 millones de consultas médicas, rehabilitado clínicas y hospitales, y fortalecido el sistema educativo con becas, infraestructura y equipamiento.



En materia económica y de movilidad, destacó inversiones por más de 216 mil millones de pesos, que han hecho del Estado de México el primer generador de empleos formales del país, además del incremento de viajes del Mexibús (18.6 %) y del Mexicable (49.5 %), así como la ejecución del Plan Integral del Oriente, que beneficiará a más de 10 millones de personas en 10 municipios con 121 líneas de acción en infraestructura social, vivienda, educación y salud.



El Secretario General de Gobierno señaló que la gobernabilidad se construye con diálogo, coordinación y presencia institucional, mediante la atención directa en los municipios, y en coordinación con los tres órdenes de gobierno.



Finalmente, Horacio Duarte afirmó que ’Hoy es tiempo de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Ese es el mandato de nuestra Gobernadora, ese es el ejemplo de nuestra Presidenta, esa es la herencia del líder fundador de nuestro movimiento’.