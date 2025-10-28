Reafirman legisladores federales su compromiso con Delfina Gómez para continuar la transformación del EdoMéx

Aseguran que el respaldo de la Mandataria y el trabajo en equipo son clave para garantizar bienestar y justicia a quienes más lo necesitan

Gobierno
Octubre 28, 2025 07:09 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, asistió al Primer Informe Legislativo de diputadas y diputados federales de Morena, en el Teatro Morelos de Toluca, donde reafirmaron su compromiso con la Mandataria y las familias mexiquenses.

Al agradecer el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez, aseguraron que el trabajo en equipo entre los poderes es clave para lograr una labor legislativa con unidad y prosperidad compartida que genera igualdad de oportunidades para garantizar bienestar y justicia a quienes más lo necesitan

Las y los legisladores destacaron los logros en temas como igualdad sustantiva, soberanía energética, acceso a la vivienda, eficiencia recaudatoria, programas sociales, salud, seguridad pública, finanzas sanas y bienestar animal.

