Real de 14 y Salvador y Los Eones en auto-show

Ofrecerán primer auto-show en La Arena Ciudad de México





Con este concierto, se convierten en los primeros artistas vinculados al rock que den un concierto en la ciudad de México en el formato open air



Real De 14 Y Salvador Y Los Eones ofrecerán primer autoshow en La Arena Ciudad De México



Estas históricas agrupaciones ofrecerán el primer Autoconcierto en formato Open Air Mx dentro de la Arena Ciudad de México este sábado 8 de agosto a partir de las 18:00 horas



Accesos disponibles en el Sistema Superboletos en www.superboletos.com







Las históricas y emblemáticas agrupaciones Real de 14 y Salvador y Los Eones serán los primeros artistas vinculados con el rock en ofrecer un concierto en el formato Open Air en la Arena Ciudad de México este sábado 8 de agosto a partir de las 18:00 horas. Con ello marcarán un hito en la nueva normalidad al ser elegidas para hacer vibrar a los afortunados en vivir un concierto en esta modalidad que cada día cobra más vigencia en aras de seguir cuidándose frente a la pandemia generada pro el Covid-19 y que aspira a reactivar la industria del entretenimiento en México, cada uno de ellos aportando ése rico caudal de historia musical que llevan detrás y que los ha consolidado por su lado como unas de las figuras vinculadas al rock más representativas en el país.







Los conciertos celebrados bajo la modalidad de ’autoshows’ son ya una realidad y surgen como un compromiso para reactivar la industria del entretenimiento y seguir reactivando la industria del espectáculo respetando las medidas para evitar más contagios de COVID-19. La sana distancia no debe ser la privación de vivir experiencias divertidas fuera de casa y mucho menos de aquellas que tengan que ver con música, disfrutando la diversidad artística desde la comodidad del auto.



Implementada en varios países de Europa como una alternativa al confinamiento, esta opción parece irse posicionando en el país. De este modo, y bajo el formato Open Air, Arena Ciudad de México busca dar a la audiencia una nueva alternativa para disfrutar de eventos musicales, teatrales, cinematográficos, deportivos y especiales salvaguardando la salud de los asistentes, trabajadores y talento.







Real de Catorce es considerado por muchos de sus seguidores como el mejor grupo de rock y blues de todo México e incluso de Latinoamérica. Toman su nombre de un pueblo fantasma en San Luis Potosí. Fundado en 1985 por José Cruz y con una discografía de 12 producciones independientes. Dentro de las estructuras propias del blues, han realizado fusión con géneros como el jazz, rock, swing, danzón y otros ritmos latinos.



El trabajo musical de Real de Catorce representa una alternativa para su público, el cual se conforma en su mayoría por jóvenes, no obstante, en la personalidad del grupo hay una ambivalencia tan afortunada, que también capta la atención de personas adultas. Esta condición los distingue de la gran mayoría de grupos de rock mexicano, que son clasificados en la categoría de música juvenil.





El manejo en el lenguaje es uno de los más creativos, tanto en el rock como en el blues contemporáneo, ya que el concepto musical se basa en las canciones donde se conjugan sentido y forma. Letra y música crean un significado expresivo, que en voz de José Cruz hacen alusión a la poesía y a la reflexión. Real de Catorce fue invitado a dar una serie de conciertos en el Buddy Guy’s Legend, de la ciudad de Chicago, lugar donde han tocado músicos de la talla de Eric Clapton, Otis Rush y Son Seals, entre otros.



El público los aceptó sin reservas, lo que demostró los alcances del grupo. En 1987 la agrupación realizó una gira en las ciudades de Moscú, Leningrado, Vilnius y Riga. También es solicitado en festivales culturales, debido al perfil artístico de su trabajo: han participado en festivales internacionales de blues y jazz, en el Festival Internacional Cervantino, en la Feria de San Marcos, en el Vive Latino, Teatro Metropólitan y en El Lunario del Auditorio Nacional. En 2012 la música de José Cruz, es declarada patrimonio artístico en la Fonoteca Nacional.







Luxtenebra es el nombre del nuevo disco de Salvador y Los Eones, tercer álbum de una carrera fructífera de un grupo que mantiene su paso evolutivo en cada trabajo, resaltando el sonido especial al que se le nombró como bolero rock gótico, por su mirada a ese sentimiento especial de burdel, de arrabal, de amor callejero, con la noche, la oscuridad, la muerte.



Con un impecable sonido que se redimensiona con la calidad vocal de Salvador Moreno y que se distancia en esencia de lo que hace con La Castañeda y se sumerge en otras aguas que llevan su cauce hacia terrenos igual de fértiles. ’Nadie’ fué el primer tema que se lanzó como sencillo abordando un asunto preocupante y que muestra cierta indolencia de nuestras autoridades: el feminicidio. Salvador Moreno lo escribió con la finalidad de ’crear conciencia contra la violencia de género. El detonante fue el asesinato de la niña Karen Esquivel y las muertes de miles de mujeres víctimas de

asesinatos. No debemos guardar silencio’, señaló el músico.







En Luxtenebra se puede escuchar la virtuosa mancuerna de Salvador Moreno y Dave Olea, una de las mejores guitarras del rock mexicano, ambos provocan un gran deleite auditivo. Las letras originales y el arte del disco son responsabilidad de Salvador Moreno, quien dice que Luxtenebra se refiere al instante de epifanía cuando la luz del corazón es la brújula que ayuda a transitar en un trance trágico, igual que como hoy se vive en éste país.



Su música es la mexcla entre Los Panchos, Los Dandys y Bauhaus con Black Sabbath, con música inspirada en la bohemia mexicana más oscura y en las sonoridades más oscuras del metal y el gótico que es comandado por Salvador Moreno, un verdadero ícono rockero que junto a Dave Olea y a Herbey Morales mantienen la buena salud de un proyecto que nace como un homenaje a los grandes del bolero ranchero mexicano y que se ha encargado de encontrar su propia evolución. Ellos actualmente promocionan su nuevo sencillo titulado ’La Jaula’.







De igual manera su unión y estrechos lazos con sus seguidores han conducido a Salvador y Los Eones a participar en festivales internacionales como, Hell & Heaven, Force Metal Fest y Vive Latino, compartiendo escenario con personalidades como Kiss, Korn y Rob Zombie. Dentro de sus presentaciones, además de la ejecución musical, integran la teatralidad como la suma máxima de su concepto, implementando diversos performances y portándola desde sus propios vestuarios hasta los seres místicos que pueblan el escenario, con lo que buscan dejar una imborrable huella en cada asistente.







PROTOCOLO DE SEGURIDAD:



Todas las áreas de Arena CDMX y Open Air Arena CDMX son sanitizadas antes del ingreso a las instalaciones del recinto. Así mismo, nos regimos por un estricto control interno de protección para resguardar la seguridad de nuestros asistentes y personal.



A continuación, se mencionan las normas del recinto:



• Ninguna persona deberá ingresar si presenta los siguientes síntomas:

• Fiebre o escalofríos

• Tos

• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)

• Fatiga

• Dolores musculares y corporales

• Dolor de cabeza

• Pérdida reciente del olfato o el gusto

• Dolor de garganta

• Congestión o moqueo

• Náuseas o vómitos

• Diarrea

• Se realizará el sanitizado de llantas de los autos a la entrada del recinto.

• Para mayor visibilidad de todos los asistentes, el recinto maneja zonas para autos y zonas de camionetas.

• La lectura del boleto de acceso se realiza sin necesidad de bajar el cristal de tu vehículo.

• Es obligatorio el uso de cubrebocas dentro del recinto.

• Queda estrictamente prohibido a los asistentes bajarse de su auto.

• Si hay necesidad de bajarse al sanitario, deberán evitar tocar cualquier superficie.

• Al ingreso del sanitario se toma la temperatura y se proporciona gel antibacterial.

• Lavado obligatorio de manos antes y después de ir al sanitario.

• Se deberá respetar la sana distancia (1.80m) al hacer fila para el uso de los sanitarios misma que se encuentra señalizada en las instalaciones.

• Se deberá respetar la sección de entrada y salida de sanitarios.

• Es obligatorio el estornudo de etiqueta (toser en la parte interna del codo)

• En el caso de alimentos y bebidas, personal encargado se acercará a tu auto a tomar la orden únicamente prendiendo tus intermitentes.

• El menú puede ser visualizado a través de un código QR que aparece en la pantalla y también es proporcionado por los meseros.

• Se sugiere pagar con tarjeta de crédito o importes exactos.

• Todos los alimentos y bebidas se entregarán en tu auto con la sanidad requerida y empaquetado.



Estamos contentos de recibirlos nuevamente y seguiremos trabajando para poder hacerles llegar shows de calidad cuidando siempre su salud y seguridad.



¡Los esperamos!