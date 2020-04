Realidad, rebasa datos de Profeco

• Se quejan familias ’encerradas’ que tiendas de autoservicio entregan a domicilio pedidos incompletos



Mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) asegura que ante la contingencia sanitaria por el coronavirus que azota al país, no hay motivo para subir el precio de la tortilla y, en otras ocasiones, afirmo que vigilará que empresarios no aumenten precios de artículos de la canasta básica pues habrá sanciones millonarias y hasta el cierre del negocio, pero, tal parece que la realidad ha rebasado los datos y advertencias de esta Institución.



Ahora, las familias ’encerradas’ se quejan que ante la ’sugerencia’ de quedarse en casa, para no ser contagiados por el COVID 19, resulta que hacen sus pedidos a las tiendas de autoservicio, principalmente, para que les entreguen sus productos y artículos a domicilio; pero, llegan incompletas sus despensas.



Las disculpas que reciben por parte de estos negocios, es que tienen muchos pedidos y les escasea entregar ciertos productos o artículos en casa, siendo principalmente los básicos como: huevo, frijol, arroz, aceite, azúcar; además de crema ácida, leche y galletas. Estas últimas, inclusive, han tenido incremento en sus precios.



En días pasados, el Partido Movimiento Ciudadano en el senado, pidió a la Profeco vigilar, investigar y sancionar a los propietarios de los establecimientos que incrementen de forma injustificada los precios en productos de consumo básico, de limpieza y medicamentos durante la emergencia sanitaria.



Inclusive, consideró injustificable que en estos aumentos se trate de lucrar y hacer ganancias con la tragedia de las personas, que están resintiendo de por si los efectos de la pandemia de coronavirus y exigió que se castigue a los especuladores y que redoble la vigilancia para evitar abusos.



Hoy, por medio de un boletín, la Profeco reitera que no hay justificación para subir el precio de la tortilla, dado que ni el maíz blanco, ni ningún insumo de ese producto, ni la maquinaria para su elaboración, se importan.



Volvió a insistir que no se va a permitir abusos, y que no tienen motivo (los tortilleros) para quejarse en general; los casos particulares, excepcionales, se podrán ver con Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex.



De esta forma, el funcionario negó que haya alza en el precio del maíz, afectando a molineros, como lo han asegurado integrantes del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, para justificar que se suba el precio de la tortilla.



Para evitar abusos, aconseja Profeco que el consumidor debe tomar en cuenta que el precio promedio nacional del kilo de tortilla es de $15.60 pesos en tortillería y $11.7 en tiendas de autoservicio, de acuerdo con el monitoreo del programa Quién es Quién en los Precios.