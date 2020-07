Realiza conservatorio de música ceremonias de egreso en línea

•Une la tecnología a la comunidad del COMEM y se preparan para brindar clases de manera virtual o presencial, dependiendo de las indicaciones que den las autoridades de salud.



Toluca, Estado de México, .- Con alegría se llevaron a cabo en línea las ceremonias de egreso de las alumnas y alumnos del Conservatorio de Música del Estado de México (Comem), quienes pudieron concluir el ciclo escolar pese a las circunstancias del confinamiento, gracias a un esfuerzo conjunto entre la plantilla estudiantil, docente y el área administrativa.



El Director del Comem, Luis Manuel García Peña, reconoció la labor de los más de cien profesores, quienes, dijo, no estaban preparados para ejecutar las plataformas digitales con precisión en sus clases, al igual que los casi 800 alumnos y alumnas, sin embargo, ambas partes pusieron todo su empeño y compromiso para continuar con la enseñanza musical.



’Al principio, nadie pensó que el confinamiento fuera a durar tanto, tuvimos que replantear todo, el gran problema que tuvimos fue la conectividad con algunos alumnos, pero estuvimos al pendiente de conocer todas las plataformas digitales, cada semana estábamos al pendiente de los maestros y alumnos, dándoles seguimiento para que pudiéramos tener el mayor contacto posible y ayudar de la mejor manera que tuviéramos.



’Algo que vi fue el poder de adaptación, porque todos tuvimos que aprender y adaptarnos a esta nueva normalidad, las y los muchachos lo hicieron muy bien, lo maestros hicieron un esfuerzo titánico por dar los contenidos, por terminarlos, a pesar de las circunstancias se logró el cometido de terminar en tiempo y forma’, detalló.



En cuanto a las ceremonias de egreso, García Peña comentó que se trató de cuatro protocolos de graduación que se realizaron de manera virtual, de alumnas y alumnos del Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI), del Nivel Propedéutico, los de Nivel Técnico o Bachillerato y de Licenciatura.



’Aprovechamos lo que la tecnología nos puede dar, fue una gran experiencia, creo que pudimos llevar a buen puerto todas las graduaciones que hicimos junto con las y los jóvenes, era muy importante no dejar pasar la oportunidad y hacer las cosas en tiempo, en forma, para que todos salieran tranquilos de vacaciones, algunos ya egresaban de licenciatura y no podíamos esperar más tiempo, aprendimos todos mucho’, expresó.



El titular del Conservatorio de Música en la entidad, agradeció el respaldo de la Secretaría de Cultura y Deporte y destacó que en las diversas manifestaciones del arte se encuentra el paliativo para sobrellevar el confinamiento.



’Agradezco a nuestra Secretaria Marcela González Salas, por el respaldo, ya que con la visión que tiene, su trabajo, exigencia y el tratar de innovar lo que hacemos, hemos podido lograr todo esto.



’Siempre trato de rescatar lo positivo, la cultura ha sido un vínculo muy importante durante esta reclusión obligatoria, creo que las Bellas Artes en todas sus manifestaciones han permitido sobrellevar esta situación, por eso decía que había que hacer de esta pandemia, armonía y del confinamiento, música, porque el arte es la expresión más sublime que tiene el ser humano’.



Finalmente, ya se trabaja en dos formatos para el próximo ciclo escolar, el maestro Luis Manuel dejó muy claro que serán muy responsables con las indicaciones de las autoridades de Salud del Estado de México y que ya sea de manera virtual o presencial, estarán preparados.



’Estamos trabajando en dos formatos, unos semipresencial y el otro de manera virtual, siempre y cuando estemos en semáforo color de verde, pero estamos trabajando en contenidos y en adquirir ciertos talleres para su salud mental de las y los estudiantes.



’Además, estamos haciendo un programa de Regreso Seguro y en caso de que se dé, pondremos en marcha nuevas actividades que nos pongan a la vanguardia, me parece que vamos en la dirección correcta que es la excelencia académica del Conservatorio y de las y los jóvenes que lo integran, siempre atendiendo todos los protocolos que nos asigne el Gobierno del Estado y las instituciones de salud’, manifestó.



Próximamente, a través de las redes sociales del COMEM en Facebook: @OficialCOMEM y en Twitter: @OficialCOMEM darán a conocer información acerca de los exámenes de ingreso y también de las pláticas de orientación y todo lo relacionado con el próximo ciclo escolar.