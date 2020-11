Realiza COPRISEM fomento sanitario en más de 400 establecimientos por el Buen Fin

•Verifican que no se rebase el aforo máximo permitido del 30 por ciento y que, al ingresar al establecimiento, se cumpla con el respeto de la sana distancia, de 1.5 metros.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Salud estatal, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) ha brindado orientación y fomento sanitario a más de 400 establecimientos de distintos giros comerciales con motivo del Buen Fin.



Verificadores de las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria han visitado plazas y centros comerciales, así como tiendas y restaurantes de servicio y comida rápida para constatar el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en la Gaceta del Gobierno del 3 de julio del presente año.



Durante las visitas que ha realizado el personal verificador, se supervisó que no se rebasara el aforo máximo permitido del 30 por ciento y que, al ingresar al establecimiento, se cumpliera con el respeto de la sana distancia, de 1.5 metros.



Además de la toma de temperatura, que no debe ser mayor a 37.5 grados centígrados, se revisó el uso obligatorio de cubrebocas para ingresar al establecimiento durante su estancia.



También verifican que se respete la sana distancia en las áreas de exhibición y que la línea de cajas, dispongan de equipo de protección personal para los trabajadores.



Las acciones de orientación y fomento sanitario se intensificaron en las zonas con mayor actividad comercial de municipios como Ecatepec, Toluca y Metepec, así como Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Huixquilucan, Atizapán, Texcoco y Zumpango, entre otros.



Cabe señalar que varias de estas acciones se han realizado de manera conjunta con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEAMEX), la Coordinación de Protección Civil del Estado de México, las áreas de Gobernación, autoridades municipales y la iniciativa privada, entre otras instancias.



La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected] y el teléfono 722 213 70 00, a efecto de recibir las quejas que se pudieran generar por el incumplimiento de la normatividad sanitaria.