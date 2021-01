Realiza gobernador Astudillo primera reunión del año con las y los alcaldes del estado

www.guerrerohabla.com



• Se pide continuar con las acciones para evitar aglomeraciones en este Día de Reyes



• En la reunión se informó que en materia de seguridad Guerrero ha tenido avances importantes



• Somos un gobierno respetuoso de la ley y no fomentamos la impunidad, señaló el mandatario estatal

Chilpancingo., Gro, 05 de enero de 2021.- Al reunirse con autoridades municipales para hablar sobre la evolución del Covid-19, de seguridad y turismo, el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que es vigilante de que se cumpla la ley y que no se fomenta la impunidad.



En el marco de este primer encuentro del año con las y los presidentes municipales, les pidió su colaboración para seguir haciendo frente a temas importantes como el Covid-19 y la seguridad, donde Guerrero ha tenido avances importantes.



Además, el mandatario estatal les dijo que es importante seguir con las acciones para evitar aglomeraciones en especial en este Día de Reyes para seguir haciendo frente a la pandemia.



Por otro lado, Héctor Astudillo dijo que son válidas las aspiraciones de algunos de ellos que buscarán participar en el proceso electoral, por lo que reiteró que tendrán siempre su respeto.



’Les quiero decir que en el tiempo que a mí me reste como gobernador, siempre seré alguien que me ocuparé porque se cumpla la ley, porque seamos solidarios entre nosotros mismos y que nunca daré ninguna instrucción que afecte el patrimonio de algún municipio, apuntó Astudillo Flores.



En su intervención, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos habló sobre la evolución de la pandemia, destacando que ninguno de los 81 municipios está en rojo de acuerdo a los diez indicadores, pero los convocó a estar prevenidos y a colaborar para seguir las medidas en mercados y lugares con aglomeración.



A su vez, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo informó que, gracias a detenciones importantes, en los municipios prioritarios como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Chilapa y Taxco, los homicidios dolosos disminuyeron en el 2020 en un 24.51 por ciento en comparación con el año 2019, ubicando a la entidad en el noveno lugar nacional.



Destacó que tan solo en el 2014 se registraron mil 514 homicidios y en el 2020, mil 341.



Y en cuanto a cifras absolutas de delitos de alto impacto, Guerrero se posiciona en el lugar número 24 con 21 mil 813 hechos.



Por su parte, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona informó que, hasta el 3 de enero, la llegada de visitantes a la entidad fue de más de 371 mil turistas con una ocupación hotelera general en Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo del 39 por ciento y una derrama económica de más de mil 340 millones de pesos.



En esta reunión acompañaron al gobernador el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila; el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Alejandro Bravo Abarca, así como el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo.