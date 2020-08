Realiza INVEAMEX más de 19 mil operativos de verificación en territorio mexiquense

• Verifican servidores públicos del Inveamex que se respete el aforo máximo permitido del 30 por ciento en restaurantes, hoteles, y centros comerciales, entre otros.



Naucalpan, Estado de México, .- Con la finalidad de garantizar la salud de las y los mexiquenses durante el regreso seguro de actividades, el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), realiza visitas coordinadas para asegurar que se cumplan las medidas higiénico sanitarias implementadas por las autoridades estatales.



Del 26 de marzo al 15 de agosto, el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, ha realizado 19 mil 934 verificaciones, de las cuales 15 mil 764 corresponden a unidades económicas de alto, mediano y bajo impacto.



El Director General del Inveamex, Luis Miguel Sánchez López, informó que se busca respetar los protocolos de seguridad e higiene y que restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, centros comerciales, espacios de esparcimiento y gimnasios; tengan un aforo máximo del 30 por ciento, para evitar aglomeraciones y garantizar la salud de las y los mexiquenses.



’Y uno de los puntos es que se cumpla con el porcentaje autorizado en los acuerdos, ¿qué hacemos?, sensibilizar a la gente, que si viene a un centro comercial, a un restaurante, a una plaza, a una tienda de conveniencia o autoservicio, que de verdad sepan que tienen que ir, ex profeso, a lo que va.



’El uso de cubrebocas, de guantes, todas las medidas de higiene que puedan tener nos va a dar seguridad de que en el lugar no haya un riesgo y poder ir cambiando gradualmente’, reiteró Sánchez López.



En tanto, para verificar que las unidades del transporte público cumplan con las medidas sanitarias, también se han realizado 4 mil 170 operativos a este sector, donde 289 unidades fueron remitidas por no contar con documentos de circulación.



Cabe mencionar que actualmente el Estado de México se encuentra en semáforo naranja, por lo cual pueden operar las unidades económicas dedicadas a la industria manufacturera, restaurantes, hoteles, y centros comerciales, siempre y cuando se respete el aforo máximo permitido.



En tanto los museos, cines, teatros, locales o espacios dedicados a la práctica de actividades culturales y deportivas como auditorios y gimnasios, así como balnearios y albercas, también deberán operar con la implementación de altos estándares de higiene y el uso obligatorio de cubrebocas, tanto del personal como de los usuarios para evitar posibles contagios.



El Inveamex se encarga de vigilar que se respeten los lineamientos establecidos en la Gaceta del Gobierno, y puede ser consultado por la población en la siguiente liga: http://legislacion.edomex.gob.mx/ve_periodico_oficial.