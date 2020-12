Realiza secretaria del medio ambiente operativos preventivos con unidades móviles ecológicas en edomex

Para promover acciones preventivas que reduzcan las emisiones contaminantes provenientes de vehículos automotores, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México (SMA), a través de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (DGPCCA) informa sobre la implementación de operativos en las Zonas Metropolitanas del Valle de México y Valle de Toluca.



Para realizar los operativos preventivos se seleccionan puntos estratégicos con afluencia vehicular y en cada uno se coloca una lona en la que se recomienda a los usuarios mantener en buen estado mecánico el automóvil, realizar la verificación vehicular y respetar el programa ’Hoy No Circula’.



En el momento de brindar asesoría al conductor, se hace bajo la estrategia sanitaria, guardando la sana distancia y utilizando el equipo de protección personal.



Estos operativos de la Secretaría del Medio Ambiente son únicamente para brindar información, por lo que no se podrá detener ni sancionar a ningún conductor.



Del 1 al 8 de diciembre del año en curso, personal de la DGPCCA ha realizado 24 operativos con las patrullas ecológicas en los municipios de Toluca, Zinacantepec, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Xonacatlán y Atlacomulco, en el Valle de Toluca; y en Huixquilucan, La Paz, Ixtapaluca, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, en el Valle de México.



Con el propósito de evitar la concentración de altas emisiones contaminantes en la entidad, la DGPCCA dio a conocer también a los automovilistas, sobre las acciones para evitar sanciones por no haber realizado la Verificación Vehicular y carecer del holograma vigente o circular el día que no les corresponde conforme al programa ’Hoy No Circula’, este último particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México.



La dependencia señaló que verificar un automóvil es una de las maneras más simples de cuidar el medio ambiente, sirve para controlar las emisiones contaminantes de los vehículos motorizados y determinar si pueden circular de acuerdo con el límite normado, con el fin de mejorar la calidad del aire.



Por tal motivo, se recomienda mantener el automóvil en buenas condiciones mecánicas ya que ello contribuye a disminuir las emisiones contaminantes que son expulsadas a la atmósfera, sobre todo poner especial atención si este emite humo azul o negro de los escapes automotores.



Respetar el programa ’Hoy No Circula’, también promueve la disminución de la contaminación atmosférica y evita un impacto significativo en la calidad del aire al restringir la circulación de un día a la semana y un sábado de cada mes a los vehículos cuya tecnología o estado mecánico no les permite garantizar un mínimo de emisiones contaminantes.



La DGPCCA informó que para concluir el periodo de verificación 2020, sólo faltan por realizar la prueba de emisiones los propietarios de los vehículos que tengan algún trámite referente a reemplacamiento, alta o cambio de placas de circulación, y que el plazo para verificar quedó vigente antes del 23 de marzo, fecha en el que los Centros de Verificación suspendieron actividades derivado de la emergencia sanitaria.



De igual forma, los vehículos que portan holograma ’00’ cuya vigencia concluyó entre el 23 de marzo y el 31 de diciembre del presente año y los que cuentan con multa por verificación extemporánea.



La dependencia recordó que para poder verificar es necesario programar una cita en: https://smahologramas.dsinet.com.mx/RegistroCitas/ o también vía telefónica al Verificentro de su preferencia: https://sma.edomex.gob.mx/directorio-verificentros-talleres-pirec.



La DGPCCA recomienda consultar la disponibilidad de hologramas en los centros de verificación previo a programar cita, esto se puede hacer en el siguiente sitio web: https://sma.edomex.gob.mx/verificacion_vehicular.



Por su parte, los vehículos que cuentan con multa deberán descargar la línea de captura para poder realizar el pago en: https://cutt.ly/PhRv8lk y posteriormente consultar si el pago se encuentra registrado en el sistema https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ en el apartado ’consulta/pago de servicio’.



Una vez que se realiza el pago de la multa, se cuenta con 30 días hábiles para poder programar cita y verificar.