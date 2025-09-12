Realiza Chimalhuacán campaña masiva de bacheo y pavimentación

Consciente de la importancia de dar mantenimiento a las vialidades, el gobierno de Chimalhuacán, que encabeza la presidenta Xóchitl Flores Jiménez, está comprometido con el mejoramiento de la infraestructura vial y los servicios públicos.



Para ampliar el alcance de estos proyectos, el gobierno federal donará próximamente un tren de pavimentación a Chimalhuacán.



Esta herramienta permitirá al municipio llevar a cabo una campaña masiva de bacheo y pavimentación, beneficiando a un mayor número de habitantes.



La alcaldesa busca además el mejoramiento de la avenida de Las Torres, donde –como parte del Plan Integral Zona Oriente– se proyecta la construcción de un sendero seguro a fin de reforzar la seguridad de los habitantes.



Derivado de peticiones ciudadanas, se dialogó con residentes de los barrios y colonias Arturo Montiel, Xaltipac, Orfebres y Tlatelco, quienes habían efectuado el cierre de la entrada y salida al municipio en av. Bordo de Xochiaca, este jueves por la mañana.



La secretaria del Ayuntamiento, Patricia Josefina Jiménez Hernández; el director de Gobernación, José Jesús Buendía Romero; y el titular del Departamento de Planeación Urbana y Proyectos, Jónathan Arenas López, se reunieron con los vecinos para escuchar sus necesidades y planear una respuesta conjunta a sus peticiones sobre el mantenimiento de vialidades, así como otras necesidades que tiene la comunidad.



En este sentido, la Dirección de Obras Públicas presentará ante cabildo la propuesta de pavimentación de la avenida Ejido Colectivo, del tramo que va de la avenida Agustín Melgar a su cadenamiento. También, se iniciarán trabajos de bacheo sobre esta misma vialidad para atender las necesidades más urgentes, así como otros temas a cargo del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS).