En el marco de sus políticas y acciones en pro de la paternidad y el disfrute de la sexualidad responsables, el Gobierno de Chimalhuacán informa que en sus dos años y medio de gestión proporcionó ya más de mil servicios de vasectomía sin bisturí totalmente gratuitos a los beneficiarios de sus jornadas mensuales.



Julio Alejandro Rey Salcedo, jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Atención a la Comunidad de la Dirección Municipal de Salud, destacó que este método de planificación familiar es el más efectivo para evitar embarazos no deseados, sobre todo cuando se tiene una paternidad satisfecha.



Tiene las ventajas adicionales de que resulta seguro, sin riesgo alguno para el disfrute de la sexualidad por parte de los varones que voluntariamente lo adoptan y con un ahorro de entre 3 mil a 10 mil pesos, que es el costo en clínicas particulares.



Dijo que el actual gobierno municipal mantiene un trabajo muy intenso, en colaboración con las autoridades sanitarias del Estado de México, en la promoción de la planificación familiar con miras a evitar a sus integrantes problemas económicos, sociales y psicológicos.



Anunció que ambas administraciones informarán en julio próximo sobre los avances, pero al momento van más de mil intervenciones quirúrgicas a varones de Chimalhuacán y otros municipios aledaños, como Nezahualcóyotl, Texcoco, La Paz y Chicoloapan. Estas jornadas se realizan el último viernes de cada mes en las instalaciones de la Dirección de Salud, en calle Amapola sin número del Barrio San Pedro, a una cuadra de la Avenida Del Peñón.

​

El Gobierno de Chimalhuacán, a través de su Dirección de Salud, invita a todos los interesados consultar sus páginas de internet y ’redes sociales’, así como los números telefónicos 55 92 96 74 62 y 55 92 96 74 45 del Departamento de Medicina Preventiva y Atención a la Comunidad, para mayores informes y, en su caso, para inscribirse a fin de recibir el servicio sin costo alguno.



Rey Salcedo anunció que la Dirección de Salud realizará en noviembre próximo una Jornada Masiva de Vasectomía Sin Bisturí, en la cual se calcula intervenir a más de 200 pacientes en un solo día.



Reiteró que esta campaña va dirigida a mayores de edad y principalmente a quienes ya no quieren tener más hijos, aun cuando sean papás jóvenes. Además de estar completamente seguros de que quieren recibir el servicio, los interesados deben presentar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y su Clave Única de Registro de Población (CURP).



’No hay ningún efecto secundario para el hombre en cuanto al disfrute de su sexualidad. Lo que se ha dicho sobre menor erección o eyaculación a causa de la vasectomía es sólo mito. Al contrario, la sexualidad del varón puede ser más disfrutable si sabe que no tendrá como consecuencia una paternidad no deseada que pudiera traerle otras responsabilidades u otros problemas para los que no está preparado. En suma, se trata de evitar problemáticas familiares y sociales’, puntualizó.