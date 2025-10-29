Realiza gobierno de Delfina Gómez foro regional de consulta del T-MEC en el estado de México

TOLUCA, Estado de México.– Como parte de los trabajos de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, realizó el Foro Regional de Consulta del T-MEC Estado de México.



En coordinación con la estrategia nacional encabezada por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el encuentro reunió a representantes empresariales, académicos y sociales para recoger opiniones y propuestas que fortalezcan la posición de México en este proceso.



Ximena Escobedo Juárez, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, señaló que este ejercicio permite escuchar todas las voces y consolidar una relación comercial más sólida con los socios de América del Norte.



Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que el Estado de México reúne actividades empresariales de todos los sectores y que este espacio busca proyectar sus ventajas para atraer inversiones y generar empleo.



Durante la jornada se llevaron a cabo tres mesas temáticas:

• Mesa 1: Sectores automotriz, autopartes, acero, plásticos, maquinaria y equipo.

• Mesa 2: Industria alimentaria y producción agropecuaria.

• Mesa 3: Sectores químico-farmacéutico, energético y textil.



Marlon Martínez Pérez, Director General de la Coordinación Territorial de la Secretaría de Economía, destacó que México, Estados Unidos y Canadá conforman una de las regiones más dinámicas del mundo, la postura en este proceso marcará su ruta de desarrollo económico y productivo.



En las conclusiones, el Coordinador de Asuntos Internacionales, Arnulfo Valdivia Machuca, subrayó que el T-MEC ha multiplicado por 25 el comercio de México en tres décadas y que el reto actual es defender lo alcanzado, diversificar mercados y proteger sectores estratégicos.



Precisó que el Estado de México debe integrarse al resultado de la revisión del tratado con base en su desarrollo territorial e identidad productiva, modernizando parques industriales, fortaleciendo la vinculación ciencia-territorio y aprovechando su potencial agroindustrial.



Asimismo, destacó que la entidad puede convertirse en un actor clave de la integración norteamericana, fortaleciendo exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá, impulsando la innovación y sumando a las MiPyMES a las cadenas de valor.