Realiza Texcoco limpieza y desinfección de piletas en panteones municipales

Los panteones en Texcoco se encuentran listos para recibir a los visitantes en esta temporada de muertos, en un horario de 7:00 a 19:00 horas, los días 29, 30, 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre para mayor seguridad

Octubre 30, 2025 11:30 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

El Secretario del Ayuntamiento Alfonso Valtierra Guzmán, señaló que por instrucciones del presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, se realizaron labores de limpieza y rehabilitación en panteones administrados por el municipio y se instruyó a las autoridades auxiliares para que en las comunidades hagan lo propio.

Agregó que de acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de México, también se presentó a las autoridades auxiliares las disposiciones en materia de salud para vendedores de alimentos en la zonas de panteones, a quienes se les han exigido se capaciten sobre buenas prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-21-SSA1-2209 ’Bienes y Servicios’.

A quienes administran los panteones se les ha instruido para el aprovisionamiento de agua potable; el lavado y desinfección de depósitos de agua, incluyendo piletas; instalar contenedores de basura; y la supervisión de la correcta disposición de los desechos.

Por su parte el Director de Servicios Públicos Andrés Barrón, señaló que en los panteones a cargo del gobierno municipal se realizaron labores de limpieza, verificando el suministro de agua potable suficiente, y el correcto funcionamiento de las tomas de agua.

También se han realizado jornadas de limpieza en la periferia de los panteones con la finalidad de hacer más grata la visita a los camposantos.

El Director de Seguridad Pública y Movilidad Roberto Hernández Romero, afirmó que siguiendo las políticas públicas del Gobierno Municipal de Texcoco que encabeza Nazario Gutiérrez Martínez, para garantizar la seguridad y la movilidad en Texcoco en esta temporada, se ha implementado un operativo para agilizar el tráfico en las zona de mayor afluencia, así como para seguridad de los visitantes a los panteones esta temporada.

De esta forma a partir de este 29 de octubre los panteones en Texcoco están habilitados para facilitar los accesos a las familias que esta temporada acuden a visitar a sus difuntos a los camposantos.

