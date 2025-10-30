Realiza Texcoco limpieza y desinfección de piletas en panteones municipales

El Secretario del Ayuntamiento Alfonso Valtierra Guzmán, señaló que por instrucciones del presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, se realizaron labores de limpieza y rehabilitación en panteones administrados por el municipio y se instruyó a las autoridades auxiliares para que en las comunidades hagan lo propio.



Agregó que de acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de México, también se presentó a las autoridades auxiliares las disposiciones en materia de salud para vendedores de alimentos en la zonas de panteones, a quienes se les han exigido se capaciten sobre buenas prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-21-SSA1-2209 ’Bienes y Servicios’.



A quienes administran los panteones se les ha instruido para el aprovisionamiento de agua potable; el lavado y desinfección de depósitos de agua, incluyendo piletas; instalar contenedores de basura; y la supervisión de la correcta disposición de los desechos.



Por su parte el Director de Servicios Públicos Andrés Barrón, señaló que en los panteones a cargo del gobierno municipal se realizaron labores de limpieza, verificando el suministro de agua potable suficiente, y el correcto funcionamiento de las tomas de agua.



También se han realizado jornadas de limpieza en la periferia de los panteones con la finalidad de hacer más grata la visita a los camposantos.



El Director de Seguridad Pública y Movilidad Roberto Hernández Romero, afirmó que siguiendo las políticas públicas del Gobierno Municipal de Texcoco que encabeza Nazario Gutiérrez Martínez, para garantizar la seguridad y la movilidad en Texcoco en esta temporada, se ha implementado un operativo para agilizar el tráfico en las zona de mayor afluencia, así como para seguridad de los visitantes a los panteones esta temporada.



De esta forma a partir de este 29 de octubre los panteones en Texcoco están habilitados para facilitar los accesos a las familias que esta temporada acuden a visitar a sus difuntos a los camposantos.