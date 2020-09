Realizan conversatorio ¡Al grito de Box: Viva México!

Reconocen la labor del Estado de México para elaborar cinturón conmemorativo.



Zinacantepec, Estado de México, 18 de septiembre de 2020. Una vez más la Secretaría de Cultura y Deporte transmitió un programa de interés general: En la Intimidad en el Deporte, con invitados expertos en el boxeo profesional, como el Presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, y el ex campeón mundial del CMB, Érik ’El Terrible’ Morales, quienes hablaron acerca de la actualidad de este deporte.



Conducido por Mario Martínez Tello, los panelistas desarrollaron una amena charla, acerca de la importante tradición que se ha hecho en torno a las fechas patrias y el boxeo profesional, en las que han participado púgiles como Julio César Chávez, Humberto ’La Chiquita’ González y Ricardo López entre otros.



Mauricio Sulaimán lamentó que este año por la pandemia, se tuvieran que suspender las funciones estelares del 5 de mayo y del 15 de septiembre, pero señaló que habrá el tiempo de celebrar esas peleas.



El Presidente del CMB recordó cómo se fueron instituyendo, poco a poco, estos días para desarrollar contiendas que han protagonizado grandes exponentes del boxeo nacional e internacional, gracias a la población migrante mexicana que vive en Estados Unidos.



En este mismo concepto, a partir de 2017 en estas fechas se entregan cinturones conmemorativos que representan la cultura mexicana y este año fue el Estado de México el motivo de estas emblemáticas piezas.



’Muy honrosamente tuvimos la gran participación en el Estado de México con dos joyas de arte, el Cinturón Mazahua y el Cinturón Otomí, lamentablemente no hubo boxeo, la pandemia bloqueo las funciones de box, no hubo en mayo, en septiembre ya hay boxeo, pero no se ha logrado tener la ocasión de una función magna.



’Pero sí vamos a tener la pelea del 25 de septiembre, en una exhibición entre Chávez y ’El Travieso’ para nombrarlos embajadores del Cinturón Otomí, hemos tomado la decisión porque, déjame decirte que los cinturones elaborados en el Estado de México el Mazahua-Otomí, han sido un proceso hermosísimo por la dedicación, la entrega de esos telares generados por las manos indígenas’, afirmó el Presidente del CMB.



Además, señaló que para el siguiente año será una vez más el Estado de México quien represente estos cinturones para que se entreguen arriba del ring al peleador ganador.



’Es por eso que este proceso aunque fue triste ya que no hubo peleas, fue muy especial porque se dignificó para hacer la motivación para todos los héroes de la humanidad, los héroes de México que han luchado por todos nosotros, en los hospitales, los policías, los que prestan servicios, el vecino que ha salido ayudar al prójimo, es para dignificar a todos quienes han salido y han hecho algo especial tan un servicio a los demás en estos complicados momentos de la pandemia’, afirmó.



En otro orden de ideas, el responsable del CMB puntualizó que se desarrolló el protocolo que se entregó ’a las comisiones de boxeo y a los promotores para que les pudiera servir como guía, para poder llevar a cabo eventos con claves importantes de cómo tener máximo cuidado para proteger previamente y para ejecutar un evento en México’.



Por su parte, y acerca de este proceso de retorno a la normalidad en el mundo del boxeo profesional, Érik ’El Terrible’ Morales pidió paciencia a los boxeadores, para retornar a los grandes eventos cuando se den las condiciones necesarias.



Finalmente, el excampeón mundial recomendó a los jóvenes que ven la transmisión ’hay que vivir feliz, la verdad es que el tiempo se pasa volando, cuando hay que descansar descansa, cuando tienes que trabajar, trabaja, cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer hazlo, pero vive feliz, vive contento y adelante’.



La Secretaría de Cultura y Deporte invita a sus siguientes conversatorios a través de las redes sociales, Facebook y Twitter @CulturaEdomex.