Realizan disparos en oficinas de Finanzas estatal, en Iguala

Un hombre disparó un arma de fuego al interior de las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la tarde de este viernes, en Iguala.



Por estos hechos no se reportaron heridos, ni se cometió algún asalto, se informó.

El acontecimiento ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la calle Ramón Corona de la colonia Centro, donde se ubica la agencia recaudadora.



Empleados de esas oficinas del gobierno estatal dijeron a las autoridades que fue un hombre ingresó y preguntó por una persona que ahí labora, y que al decirle que no se encontraba, accionó su pistola en tres ocasiones contra el techo, al tiempo que gritaba que no se escondiera. Luego huyó.



Policías municipales fueron los primeros respondientes y resguardaron el lugar. Posteriormente, elementos de otras corporaciones arribaron y recorrieron la zona en busca del sujeto, pero sin resultados positivos.



También llegaron paramédicos de la Cruz Roja para atender a algunas personas que sufrieron de crisis nerviosas, aunque ninguna mereció ser trasladada al hospital.